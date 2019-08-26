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26.08.2019
ТАСС

"Союз-2.1а" совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Испытания в виде запуска ракеты "Союз 2.1а" 22 августа были "фактически завершающими", отметил генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый запуск ракеты "Союз-2.1а" состоится в марте 2020 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор НПО автоматики (разрабатывает системы управления для "Союз 2.1а" и других ракетоносителей) Андрей Мисюра.

"В марте следующего года полетят люди. Эти испытания [запуск "Союз 2.1а" в четверг] были фактически завершающими. Схема компоновки ракетоносителя "Союз-2", которая улетела сейчас с пилотируемым кораблем, она полностью штатная, она серийно изготавливается, мы провели завершающие испытания этим пуском ", - сказал Мисюра, отвечая на соответствующий вопрос.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор". Носитель этого типа впервые использовался для запуска пилотируемого корабля. Полет к МКС проходит по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Фёдор
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Роскосмос
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2020-й год
Байконур
МКС
Робот
Союз ПКК
Союз-2 РН
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