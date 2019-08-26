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26.08.2019
Военно-промышленный курьер

Беспилотник "Форпост-Р" начнет поступать в войска с 2020 года

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост-Р" начнет поступать в войска с 2020 года, сообщили в Минобороны РФ.

"С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска", - цитирует ТАСС сообщение ведомства. Также отметили, что речь идет о полностью обновленной и хорошо зарекомендовавшей себя модификации комплекса "Форпост".

По данным военного ведомства, от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы.

На аппарат установили современное радиоэлектронное оборудование, наземный комплекс управления, линии связи и российское программное обеспечение. Также "Форпост-Р" оснастили современным отечественным двигателем АПД-85.

"Форпост-Р" получил новые возможности - благодаря новейшим отечественным разработкам комплекс может вести разведку в любое время суток с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.

Благодаря новой радиолинии радиус применения комплекса увеличился на 100 км и гораздо лучше защищен от воздействия иностранных технических средств. Его масса составляет порядка 500 кг, высота полета до 6 тыс. м, а длительность полета - 18 часов.

В 2010 году корпорация "Оборонпром" заключила контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries Ltd. на лицензионное производство беспилотников IAI Searcher на территории России. В Вооруженные силы России БПЛА поставляется под названием "Форпост".

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата. Первые испытания беспилотников "Форпост" состоялись в январе 2012 года.

В январе 2017 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставки модернизированного "Фропоста" в войска начнутся в 2019 году. Министр отметил, что комплекс будет создан полностью на элементной базе российского производства.

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Страны
Израиль
Россия
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