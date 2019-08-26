Вашингтон отозвал предложение о продаже Patriot Анкаре

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

"Наше предложение по Patriot истекло", - цитирует телеканал представителя госдепартамента.

Покупка новейших российских С-400 спровоцировала скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В декабре 2018 года госдепартамент одобрил возможность продажи Анкаре таких комплексов на сумму 3,5 миллиарда долларов.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.