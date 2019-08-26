Войти
26.08.2019
Военно-промышленный курьер

Вашингтон отозвал предложение о продаже Patriot Анкаре

542
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

"Наше предложение по Patriot истекло", - цитирует телеканал представителя госдепартамента.

Покупка новейших российских С-400 спровоцировала скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В декабре 2018 года госдепартамент одобрил возможность продажи Анкаре таких комплексов на сумму 3,5 миллиарда долларов.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики Тайип Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
03.07.2019
Info (Чехия): подорвет ли система С-400 единство НАТО? США угрожают Турции санкциями
08.04.2019
В США указали на риск рассекречивания технологий F-35 после покупки Турцией С-400
03.04.2019
США заморозили поставки оборудования F-35 Турции из-за закупок С-400
11.03.2019
Президент Турции заявил, что сделка по С-400 никак не связана с НАТО или поставками F-35
08.03.2019
Эрдоган допустил покупку комплексов С-500
22.02.2019
Трамп блокирует поставку F-35 Турции из-за С-400, Анкара отказывается от "Patriot"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели