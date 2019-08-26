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26.08.2019
Военно-промышленный курьер

Израильский бронетранспортер Eitan станет одним из самых защищенных в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Израиля выбрало системы Iron Fist Light Decoupled (IFLD) для БТР Eitan и военных бульдозеров D-9.

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал armyrecognition.com, система Iron Fist была разработана компанией IMI в 2006 году для защиты тяжелых БМП Namer, состоящих на вооружении израильской армии. Учитывая модульность и относительную простоту установки (система монтируется без внесения изменений в конструкцию боевой машины), её начали использовать и на других видах бронетехники.

Iron Fist включает в себя несколько подсистем защиты: в ее состав входят модуль радиоэлектронной борьбы для создания помех радиоуправляемым снарядам, система отстрела дымовых гранат для маскировки, новейшая система обнаружения и отслеживания противотанковых ракет и снарядов, способная за доли секунды просчитать траекторию полета боеприпаса и, если он нацелен на боевую машину, выстрелить ему навстречу фугасный заряд. Кроме того, Iron Fist способна обнаруживать снайперские позиции по звуку выстрелов.

Eitan разработан Танковой администрацией Минобороны Израиля (Defense Ministry Tank Administration) для замены морально устаревших бронетранспортеров M113, созданных еще в 60-е годы. Машина вмещает 12 солдат (включая механика, командира и стрелка), использует колесное шасси 8х8 и двигатель мощностью 750 л.с. Первый прототип способен развивать до 90 км/ч и передвигаться по пересеченной местности "на высокой скорости". В Минобороны Израиля указывают, что Eitan создан для расширения возможностей тяжелого гусеничного бронетранспортера Namer, разработанного на базе танка Merkava MK4M.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
M113 БТР
Merkava
Namer БТР
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