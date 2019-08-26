"Алмаз-Антей" расскажет на авиасалоне "МАКС-2019" о морской и подводной экспортных модификациях ракетного комплекса "Калибр"

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - "Алмаз-Антей" представит информацию об экспортных модификациях ракетного комплекса "Калибр" в морской надводной и подводной версии на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Будет также представлена информация об интегрированных ракетных системах "Калибр-ПЛЭ" (для подводных лодок, - "ИФ") и "Калибр-НКЭ" (для надводных кораблей - ИФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, гости салона смогут ознакомиться с популярной военной продукцией концерна: ЗРС большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексами средней дальности "Викинг" и "Витязь", малой дальности семейства "Тор", "Оса-АКМ1", - сообщили в пресс-службе.

На салоне можно будет увидеть комплексы ПВО морского базирования "Риф-М", "Штиль-1" и "Клинок", а также турельную установку "Гибка". В экспозиции предприятий холдинга будут представлены средства контроля воздушного пространства: радиолокационые станции (РЛС) 1Л125, РЛС "Подлет-Е", РЛК 55Ж6УМЕ и РЛС наземной разведки "Фара" и "Аистенок".

Также на стенде концерна будет размещена продукция гражданского и двойного назначения. Здесь можно будет увидеть диспетчерские пульты, комплекс нейтрализации беспилотников ROSC-1, трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", а также средства радиолокации, связи и охраны критических объектов: РЛС обзора летного поля "Алькор", РЛС "Сова", радиолокационный комплекс охраны объектов "Барьер".

На открытой выставочной экспозиции посетители увидят натурные образцы боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Тор-Э2".