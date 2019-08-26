"Ради наших детей": Россия сделала заявление в Совбезе ООН

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Россия выразила опасение в связи с возможным началом новой гонки вооружений после разрыва ДРСМД. В Москве обратили внимание, что сейчас Вашингтон не заинтересован в продлении последнего договора в сфере контроля над вооружениями - СНВ-3. При этом американская сторона заявляет, что лишь обороняется от российского и китайского оружия. Эти вопросы обсуждались в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом он сказал на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский обратил внимание, что договор находится в зоне риска, поскольку в его сохранении в нынешнем виде не заинтересован Вашингтон - это неоднократно давала понять американская администрация.

По словам дипломата, после выхода Вашингтона из договора об ограничении систем противоракетной обороны была выбита "очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями", которая дала возможность заключить договор о сокращении наступательных вооружений.

Заместитель российского постпреда также выразил надежду, что здравый смысл в отношениях между Москвой и Вашингтоном возобладает. Говоря о возможных действиях Совбеза, которые он может предпринять, чтобы достигнуть договоренностей между Россией и США, дипломат сказал: "У нас у всех есть дети, мы все хотим светлого будущего для них. Так что если мы будем исходить из этого понимания, то мы сможем что-то сделать".

Вместе с тем Полянский предположил, что Москву перспектива возобновления гонки вооружений беспокоит куда больше, чем американцев. "Во всяком случае, если верить президенту США Дональду Трампу, Америка готова к гонке вооружений, поскольку якобы способна превзойти в материальном и техническом плане любых своих потенциальных соперников", - обратил внимание он.

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что по окончании существования ДРСМД Вашингтон предпринимает шаги для устранения угрозы от размещенных Россией и Китаем ракет средней дальности. При этом он обратил внимание, что у США нет ракет средней дальности наземного базирования.

"Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия, и ее общий ядерный арсенал, вероятно, существенно вырастет в последующее десятилетие. Этот рост в основном будет основан на прогнозируемом росте количества нестратегических ядерных средств", - считает Коэн.

Он заявил, что у России есть до 2 тыс. нестратегических ядерных боеголовок различных типов, тогда как у американских военных сейчас имеется лишь одно нестратегическое оружие - бомба B-61.

На этом заседании также выступила заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген. По ее словам, Париж рассчитывает, что в мире не будет начата новая гонка вооружений в свете прекращения действия российско-американского ДРСМД. Она подчеркнула, что если это все же произойдет, за это заплатят все. Таким образом мир сделает опасный шаг назад и разрушит все, что было достигнуто в сфере безопасности, сказала она.

Она также выразила сожаление, что не было найдено решение для сохранения этого договора.

Заместитель французского постпреда возложила ответственность за слом ДРСМД на Россию. Она призвала к сохранению существующих договоренностей о контроле над вооружениями.

Вашингтон с 2013 года начал систематически обвинять Москву в нарушении ДРСМД. Недовольство США было связано с российской ракетой с индексом 9М729, дальность которой якобы превышает установленный договором минимум. Россия же опровергала все выпады США, а также предъявляла встречные обвинения.

Ситуация вокруг соглашения ухудшилась при Трампе. В 2018 году США объявили о выходе из договора. В качестве зеркального ответа Россия поступила также. В итоге соглашение перестало существовать 2 августа 2019 года.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе России и Китая. В ходе него обсуждался вопрос разработки ракет США, угрозу их размещения, а также пуск одной из них после выхода американской стороны из ДРСМД.

В конце прошлой недели военные Соединенных Штатов испытали ракету "Томагавк" для поражения наземных целей, о чем сообщили в пресс-службе Пентагона в понедельник. Это стало первым после разрыва ДРСМД испытанием США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками - дальность полета составила более 500 км.

"Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км", - указали в распространенном заявлении Пентагона.

Впрочем, Москва восприняла эту новость довольно сдержано. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал РИА "Новости", что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений. "Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций.

Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", - отметил Рябков.

Он отметил, что подготовка испытания была произведена в весьма сжатые сроки - чуть более чем за две недели. Замглавы МИД РФ выразил мнение, что это практически невозможно, поэтому, вероятно, в Вашингтоне готовились к этому заранее, еще во время действия договора.

Лидия Мисник