ВМФ России получит шесть новых подводных лодок в 2020 году

Военно-морской флот России получит в 2020 году сразу шесть новых подводных лодок. Из этих шести - четыре атомные.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Впервые за последние 28 лет отечественные предприятия передадут военным морякам столько новых субмарин. Основное количество подводных лодок приходится на "Севмаш". Здесь передадут Военно-морскому флоту две первые серийные подводные лодки - проекта 955А "Князь Олег" и проекта 885М "Новосибирск".

Кроме того, планируют сдать головную подлодку проекта 885М "Казань" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" проекта 09852. Последняя поступит в главное управление глубоководных исследований министерства обороны России пока без подводных аппаратов "Посейдон". Они еще будут находиться на государственных испытаниях. "РГ" уже писала о том, что атомную подводную лодку "Белгород" спустили на воду 23 апреля 2019 года. Испытания реактора и швартовые испытания самой лодки запланированы на нынешний год.

Еще две субмарины достраивают на "Адмиралтейских верфях". Речь идет о дизель-электрических подводных лодках - "Волхов" проекта 636.3 и первой серийной проекта 677 "Кронштадт". Собеседеник агентства добавил, что "Кронштадт" будет сдана не с воздухонезависимой энергетической установкой, а с обычной.

Светлана Цыганкова