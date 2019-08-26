КТРВ представит новинки военной и гражданской продукции на МАКС-2019

ЦАМТО, 23 августа. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) примет активное участие в XIV Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в г.Жуковский (Московская область).

Делегацию корпорации на МАКС-2019 возглавит генеральный директор Борис Обносов.

В экспозиции предприятий, входящих в состав корпорации, будет представлено множество образцов и систем вооружения, а также широкий спектр продукции двойного и гражданского назначения.

Разработки головного предприятия КТРВ: авиационная управляемая ракета "Гром-Э1", авиационный управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2", тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ, авиационная модульная управляемая ракета малой дальности Х-38МЛЭ с комбинированной системой наведения, авиационная высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД, авиационная высокоскоростная ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД, береговой ракетный комплекс "Бал-Э".

Разработки ГосМКБ "Радуга": ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК, авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ.

Разработки ГосМКБ "Вымпел": авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, средней дальности РВВ-СД и малой дальности РВВ-МД, а также устройства выброса пассивных помех УВ-5 и УВ-26М.

Разработки ГНПП "Регион": авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э.

Разработки ВПК "НПО машиностроения": подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт".

Разработки РКБ "Глобус": комплекс "ОКА-Э-1" подготовки авиационных управляемых средств поражения.

Разработки УПКБ "Деталь": радиовысотомеры РВЭ, А-069А, А-079Э, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения (АПРГС) "Грань-КЭ".

Разработки МКБ "Искра": аэродромный кондиционер АК-0,4-М2.

В этом году экспозиция КТРВ будет расширена за счет продукции гражданского и двойного назначения. Предприятия корпорации представят, в частности, новейшую радиолокационную станцию "Океан-200" для оперативного контроля и управления движением воздушных судов, солнечные коллекторы "Сокол-Эффект" для преобразования солнечной энергии в тепловую, инновационный тренажер "Кудесник" для отработки прыжков с парашютом, эндопротезы из уникального углерод-углеродного композита и многое другое.

В ходе работы авиационно-космического салона запланирована насыщенная деловая программа, в том числе с участием зарубежных делегаций, а также презентации продукции с использованием современных мультимедийных технологий, сообщает пресс-служба АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".