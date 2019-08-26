Войти
26.08.2019
ЦАМТО

КТРВ представит новинки военной и гражданской продукции на МАКС-2019

606
0
0
Источник изображения: Фото: ktrv.ru

ЦАМТО, 23 августа. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) примет активное участие в XIV Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в г.Жуковский (Московская область).

Делегацию корпорации на МАКС-2019 возглавит генеральный директор Борис Обносов.

В экспозиции предприятий, входящих в состав корпорации, будет представлено множество образцов и систем вооружения, а также широкий спектр продукции двойного и гражданского назначения.

Разработки головного предприятия КТРВ: авиационная управляемая ракета "Гром-Э1", авиационный управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2", тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ, авиационная модульная управляемая ракета малой дальности Х-38МЛЭ с комбинированной системой наведения, авиационная высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД, авиационная высокоскоростная ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД, береговой ракетный комплекс "Бал-Э".

Разработки ГосМКБ "Радуга": ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК, авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ.

Разработки ГосМКБ "Вымпел": авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, средней дальности РВВ-СД и малой дальности РВВ-МД, а также устройства выброса пассивных помех УВ-5 и УВ-26М.

Разработки ГНПП "Регион": авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э.

Разработки ВПК "НПО машиностроения": подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт".

Разработки РКБ "Глобус": комплекс "ОКА-Э-1" подготовки авиационных управляемых средств поражения.

Разработки УПКБ "Деталь": радиовысотомеры РВЭ, А-069А, А-079Э, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения (АПРГС) "Грань-КЭ".

Разработки МКБ "Искра": аэродромный кондиционер АК-0,4-М2.

В этом году экспозиция КТРВ будет расширена за счет продукции гражданского и двойного назначения. Предприятия корпорации представят, в частности, новейшую радиолокационную станцию "Океан-200" для оперативного контроля и управления движением воздушных судов, солнечные коллекторы "Сокол-Эффект" для преобразования солнечной энергии в тепловую, инновационный тренажер "Кудесник" для отработки прыжков с парашютом, эндопротезы из уникального углерод-углеродного композита и многое другое.

В ходе работы авиационно-космического салона запланирована насыщенная деловая программа, в том числе с участием зарубежных делегаций, а также презентации продукции с использованием современных мультимедийных технологий, сообщает пресс-служба АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Бастион
КАБ-250
Х-31
Х-35
Х-38
Х-58
Х-61 Яхонт
Компании
Вымпел МКБ
Искра МКБ
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Радуга ГосМКБ
Регион ГНПП
Персоны
Обносов Борис
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
09.08.2017
АО "КТРВ" представит широкий спектр продукции на форуме "Армия-2017"
12.07.2017
АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" готовится к МАКС-2017
18.01.2017
Корпорация победителей
05.08.2015
На МАКС-2015 предприятия корпорации «ТРВ» продемонстрируют ряд новых изделий
09.06.2014
Гиперзвук – это мечта, как первый полет человека в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели