Военнослужащие инженерных войск продолжают осваивать новейшие средства инженерного вооружения

ЦАМТО, 23 августа. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ продолжают осваивать новейшие средства инженерного вооружения.

В летнем периоде обучения личный состав инженерных соединений военных округов и воинских частей центрального подчинения приобрели навыки применения модернизированных понтонных парков ПП-2005М, автомобили на базе шасси КамАЗ-53501 – для транспортирования, выгрузки и погрузки изделий современных понтонных парков и буксирно-моторных катеров БМК-МО.

Для повышения несущей способности труднопроходимых, заболоченных участков местности и пропуска по ним колесной и гусеничной техники в инженерных подразделениях успешно применяется комплекты оперативного развертывания временных дорог КРВД, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.