Украина закупила у Турции уже две тысячи ПП МР-5 для Нацполиции

Украина уже получила две тысячи 9-мм пистолетов-пулеметов МР-5 турецкого производства для оснащения подразделений Национальной полиции.Об этом сообщает украинский веб-ресурс "Український мілітарний портал".

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Турция уже поставила на Украину две тысячи 9-мм пистолетов-пулеметов MP-5, которые производятся по лицензии Heckler & Koch на турецком предприятии MKEK. По словам директора турецкого завода Али Гюмюша, в ближайшее время на Украину отправится еще две тысячи пистолетов-пулеметов данного типа.

Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили на Украину две тысячи единиц. Можем сказать, что это короткий срок для зарубежных поставок. Две тысячи единиц еще отправим

- заявил Гюмюш и добавил, что компания MKEK имеет лицензию Heckler & Koch на производство пистолетов-пулеметов MP-5 различных модификаций с 1984 года.

О перевооружении подразделений Нацполиции Украины на пистолеты-пулеметы Heckler & Koch МР-5 было заявлено в мае этого года, после презентации оружия, состоявшейся 15 мая. Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что перевооружение полицейских с автоматов "Калашникова" на пистолеты-пулеметы МР-5 проводится в рамках реформирования правоохранительных органов и является приоритетным.

В первую очередь на МР-5 перевооружаются наряды полиции, непосредственно привлекаемые к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, т.е. несущие службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах и т.д.

9-мм пистолет-пулемет Heckler & KochMP-5 стоит на вооружении преимущественно отрядов сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира.