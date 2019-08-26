Войти
26.08.2019
Военное обозрение

Трамп предложил России и другим странам повоевать в Афганистане

444
0
0

Американский президент Дональд Трамп предложил другим странам присоединиться к США в борьбе с терроризмом в Афганистане. По его мнению, будет несправедливым, если борьбу с террористами будут вести только Соединенные Штаты.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возрождении запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на территории Афганистана, предложил нескольким странам, включая Россию, присоединиться к уничтожению террористов в этой стране. По его словам, эти страны должны внести "свою лепту" в борьбу с террористами.

В определенной степени Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Турция... они тоже могли бы внести свою лепту в эту борьбу. Посмотрите, Индия прямо там, но она не борется с этим, а мы боремся. Пакистан находится прямо по соседству. Они борются с этим, но очень, очень мало. Это нечестно. А ведь Соединенные Штаты находятся в семи тысячах миль оттуда

- заявил он .

При этом Трамп отметил, что американская армия "не намерена оставаться в Афганистане еще на 19 лет".

Когда мы разгромили его (ИГ - прим. ВО) на 98%, я сказал, хорошо, может быть, мы теперь вернемся домой, пусть им занимаются другие страны. Все сразу же возмутились, сказали, что мы должны уничтожить все 100%. Теперь мы уничтожили их на 100%

- пояснил американский лидер журналистам.

Комментируя высказывания Трампа, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп пытается остановить войну в Афганистане силами других государств, так как за время ввода своих войск в страну в 2001 году, США не добились абсолютно ничего, на сегодняшний день контролируя всего несколько городов и афганское правительство.

В данном случае Трамп пытается сделать вид, что США внесли свой вклад в борьбу с терроризмом, и теперь пришла очередь других стран. Но если он так ставит вопрос – хотелось бы узнать, каковы результаты их работы

- пояснил Пушков, добавив, что указывать России, где и как вести борьбу с ИГ не нужно, так как Россия этим занимается и занимается успешно.

По словам российского сенатора, проблема Афганистана существует и ее необходимо решать, но участвовать в этом Россия будет только политическими методами, а о военных "даже речи идти не может".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Ирак
Иран
Пакистан
Россия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
12.03.2018
«Москва мешает доминировать Вашингтону»
18.04.2017
Заложники международного права
28.11.2016
Зачем нам НАТО? (American Thinker, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели