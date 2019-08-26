Трамп предложил России и другим странам повоевать в Афганистане

Американский президент Дональд Трамп предложил другим странам присоединиться к США в борьбе с терроризмом в Афганистане. По его мнению, будет несправедливым, если борьбу с террористами будут вести только Соединенные Штаты.

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Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возрождении запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на территории Афганистана, предложил нескольким странам, включая Россию, присоединиться к уничтожению террористов в этой стране. По его словам, эти страны должны внести "свою лепту" в борьбу с террористами.

В определенной степени Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Турция... они тоже могли бы внести свою лепту в эту борьбу. Посмотрите, Индия прямо там, но она не борется с этим, а мы боремся. Пакистан находится прямо по соседству. Они борются с этим, но очень, очень мало. Это нечестно. А ведь Соединенные Штаты находятся в семи тысячах миль оттуда

- заявил он .

При этом Трамп отметил, что американская армия "не намерена оставаться в Афганистане еще на 19 лет".

Когда мы разгромили его (ИГ - прим. ВО) на 98%, я сказал, хорошо, может быть, мы теперь вернемся домой, пусть им занимаются другие страны. Все сразу же возмутились, сказали, что мы должны уничтожить все 100%. Теперь мы уничтожили их на 100%

- пояснил американский лидер журналистам.

Комментируя высказывания Трампа, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Трамп пытается остановить войну в Афганистане силами других государств, так как за время ввода своих войск в страну в 2001 году, США не добились абсолютно ничего, на сегодняшний день контролируя всего несколько городов и афганское правительство.

В данном случае Трамп пытается сделать вид, что США внесли свой вклад в борьбу с терроризмом, и теперь пришла очередь других стран. Но если он так ставит вопрос – хотелось бы узнать, каковы результаты их работы

- пояснил Пушков, добавив, что указывать России, где и как вести борьбу с ИГ не нужно, так как Россия этим занимается и занимается успешно.

По словам российского сенатора, проблема Афганистана существует и ее необходимо решать, но участвовать в этом Россия будет только политическими методами, а о военных "даже речи идти не может".