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26.08.2019
Известия.ru

Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН 22 августа заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения.

Речь идет о договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, соглашение может быть расторгнуто из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое он назвал "опорой" в договорах по вооружениям.

"Он (СНВ-3) тоже находится "в зоне риска": ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", — заявил Полянский.

СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

22 августа глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России".

Заседание в Совбезе ООН было проведено по инициативе России из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД в прошлом году. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора. Таким образом, соглашение официально прекратило существование 2 августа по инициативе США.

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Россия
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Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
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