Судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, согласно контрактам, в 2020 году "Севмаш" должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М "Казань", первую серийную подлодку этого проекта "Новосибирск", первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег", а также атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852", передает ТАСС.

Он уточнил, что "Белгород" поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.

Помимо этого, по словам источника, в 2020 году две дизель-электрические подводные лодки сдадут ВМФ "Адмиралтейские верфи". Флоту будут переданы подлодка "Волхов" проекта 636.3 и первая серийная субмарина проекта 677 "Кронштадт", но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации отметили, что "корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками".

Кроме того, до конца 2019 года ВМФ получит головную подлодку проекта 955А "Князь Владимир" и подлодку проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".

Последний раз шесть субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После этого флоту передавалось по две-три субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем. С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014 году в боевой состав флота вошли четыре подлодки.

В советское время флоту в отдельные годы передавались более десяти подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.

Напомним, в начале августа в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации вернулся атомный подводный крейсер "Омск" проекта 949А "Антей".

Антон Никитин