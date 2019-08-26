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26.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок

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Источник изображения: vk.com/mil

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, согласно контрактам, в 2020 году "Севмаш" должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М "Казань", первую серийную подлодку этого проекта "Новосибирск", первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег", а также атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852", передает ТАСС.

Он уточнил, что "Белгород" поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.

Помимо этого, по словам источника, в 2020 году две дизель-электрические подводные лодки сдадут ВМФ "Адмиралтейские верфи". Флоту будут переданы подлодка "Волхов" проекта 636.3 и первая серийная субмарина проекта 677 "Кронштадт", но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации отметили, что "корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками".

Кроме того, до конца 2019 года ВМФ получит головную подлодку проекта 955А "Князь Владимир" и подлодку проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".

Последний раз шесть субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После этого флоту передавалось по две-три субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем. С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014 году в боевой состав флота вошли четыре подлодки.

В советское время флоту в отдельные годы передавались более десяти подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.

Напомним, в начале августа в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации вернулся атомный подводный крейсер "Омск" проекта 949А "Антей".



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
К-186 Омск
Князь Владимир
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
949А Антей
955 Борей
ВНЭУ
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