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26.08.2019
Российская газета

Новейшие корветы ТОФ выследили в Японском море "вражескую" подлодку

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Во время планового учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота тактическая группа кораблей, состоящая из большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и двух новейших корветов - "Громкий" и "Совершенный", отработала в Японском море противолодочные задачи, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипажи кораблей должны были найти, классифицировать подводную лодку условного противника, а также отследить ее передвижение. С поставленной задачей моряки успешно спарвились. Для уничтожения субмарины они условно применили реактивные бомбы и торпеды.

Также во время учения были проведены совместные тренировки по тактическому маневрированию, организации противовоздушной обороны отряда кораблей, борьбе за живучесть.

Справка "РГ"

Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно. На вооружении кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.


Анна Бондаренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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