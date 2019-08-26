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26.08.2019
Интерфакс-АВН

МИД КНДР заявил об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

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Военный парад
Военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР.
Источник изображения: topwar.ru

Пекин. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в пятницу заявила, что США "просчитаются", если будут продолжать придерживаться санкционного режима против КНДР.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап", глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредило Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

Накануне Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заявил в четверг МИД КНДР.

Он отметил: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - говорилось в заявлении.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
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