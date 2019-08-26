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26.08.2019
Военное обозрение

Sohu о "советском гене": почему Россия смеет выступать против США

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США ведут себя на международной арене как мировой полицейский. Свою гегемонию Вашингтон использует для достижения собственных целей, в том числе посредством вооруженных сил. На планете не так много стран, которые осмеливаются бросить вызов Соединенным Штатам, что подпитывает их высокомерие.

Источник изображения: topwar.ru

Но Россия всегда была готова противостоять "американскому ястребу". В этой связи Sohu задается вопросом: как, отставая от США в военном и экономическом плане, Москва позволяет себе столь жестко относиться к гегемону? Для этого есть три причины, считает указанное китайское издание.

Россия менее сильна, чем Соединенные Штаты, ее боевая мощь в области обычных вооружений составляет 1/4 от американской, но у нее есть козыри

- пишет Sohu.

Во-первых, РФ наряду с передовыми ракетными технологиями имеет мощные механизированные войска, располагающие опытом в проведении крупномасштабных наземных операций. ВМФ уступает по размеру американским ВМС, но атомные подводные силы обладают значительным сдерживающим фактором. В области ВВС Москва постепенно выходит на финальную дорожку со своим стелс-истребителем 5-го поколения Су-57. С-400 - один из самых передовых ЗРК в мире. Однако самым важным моментом в военном плане является богатое советское наследство, благодаря которому Россия получила самый большой арсенал ядерных боеголовок.

Во-вторых, РФ мало зависит от американского рынка. При этом ее ресурсная база грандиозна: она в 6 раз больше, чем у Китая, и в три раза, чем у США. На ней основывается мощная индустрия и внушительная экономическая независимость.

В-третьих, от СССР современной России досталась не только военная техника.

Нынешняя Россия также унаследовала мощный ген бывшего Советского Союза – храбрый боевой народ*, который способен выступить против мировой гегемонии и заставить Соединенные Штаты отступить

- делает вывод Sohu.

*Игра слов: – "боевой народ", "народ-воин", популярное в Китае прозвище русских.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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