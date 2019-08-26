Как сообщило 22 августа 2019 года Министерство обороны Российской Федерации, беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" совершил первый полет.

Завершаются испытания беспилотного комплекса "Форпост-Р". С 2020 года в рамках заключенного контракта между Министерством обороны России и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) начнется его серийная поставка в войска.

Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежними остались лишь внешние обводы.

Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.

Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полёта - 18 часов, высота - до 6 тыс. м.

Со стороны bmpd напомним, что оригинальный БЛА "Форпост" является, как известно, израильским аппаратом Searcher Mk II, собираемым для Министерства обороны России на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге из комплектов, поставляемых израильской корпорацией Israel Aerospace Industrues (IAI).

Ранее веб-ресурс Mil.Press. Военное сообщал, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" НПП "Авиационная и морская электроника" представило гиростабилизированную оптико-электронную систему ГОЭС-4. Система оснащена двухволновым лазерным дальномером-подсветчиком российского производства. Полезную нагрузку планируют поставлять Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) для БПЛА "Форпост-Р".

Оптико-электронная система включает в себя тепловизионный блок с охлаждаемой матрицей 3-5 мкм, телевизионный блок и лазерный дальномер-подсветчик НТЕВ.461321.011 производства компании "Квантовая оптика".

Система включает в себя четырехосную гиростабилизацию с точностью 10 угловых секунд. Потребность в таких показателях продиктована необходимостью устойчивой подсветки целей для военной авиации и управляемого вооружения.

Обнаружить цель типа "танк" система способна на дальности до 18 км, а уверенно распознать - на 8 км.

Масса оптико-электронной системы - 32 кг. Масса двухволнового дальномера-подсветчика - 2,4 кг.

В данный момент ГОЭС-4 проходит предварительные испытания. В июле разработчики системы ожидают присвоения рабочей конструкторской документации литеры "О".

БПЛА "Форпост" - это локализованная версия израильского беспилотника Searcher Mk II компании IAI. Модификация с индексом "Р" должна получить средства радиотехнической разведки и ретрансляции данных.

Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-4 разработки АО "НПП "Авиационная и морская электроника" (Санкт-Петербург) в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Андрей Сергеев / Mil.Press. Военное