Китай призвал США не размещать ракеты в Тихоокеанском регионе

КНР надеется, что США не разместят ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня в четверг, 22 августа.

"Китай категорически возражает против попыток США разместить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и надеется, что Соединенные Штаты смогут продемонстрировать сдержанность и благоразумие в этой связи", — заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что испытания крылатой ракеты средней дальности, которые Пентагон провел 19 августа, необходимы для сдерживания Китая. Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и указывали, что именно Вашингтон размещает системы ПРО в Европе. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.