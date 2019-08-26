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26.08.2019
Известия.ru

В России рассказали о "подхрюкивающих" США странах

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский после экстренного заседания Совета Безопасности организации рассказал, как США и "подхрюкивающие" им страны уходят от ответа в вопросах контроля над вооружениями.

По его словам, Штаты со своими союзниками обвиняют Россию во всех смертных грехах и перекладывают важные вопросы о контроле над вооружениями "с больной на здоровую голову".

"Сегодняшнее заседание оказалось, к сожалению, до скучности предсказуемым. Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу обвиняют Россию", — цитирует Полянского ТАСС.

Помимо этого дипломат выразил надежду на то, что "здравый смысл всё же возобладает" в этой ситуации.

Заседание было проведено 22 августа по инициативе России из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа. В тот день Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

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Страны
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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