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26.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Китай отказался вступать в переговоры по контролю над вооружениями

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DF-31.
DF-31.
Источник изображения: Tyg728 / wikimedia.org

В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями и не планирует принимать в них участие, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ракетным испытаниям в США.

"Китай множество раз ясно излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями. В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них", – приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

Ранее Пекин выражал надежду на возвращение Москвы и Вашингтона к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В России допускали возможность заключения глобального соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
NATO
РСМД
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