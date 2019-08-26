Китай отказался вступать в переговоры по контролю над вооружениями

В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями и не планирует принимать в них участие, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ракетным испытаниям в США.

"Китай множество раз ясно излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями. В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них", – приводит ТАСС слова китайского дипломата.

Напомним, 2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование по инициативе Вашингтона. Страны НАТО полностью поддержали решение США о выходе из Договора.

Ранее Пекин выражал надежду на возвращение Москвы и Вашингтона к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В России допускали возможность заключения глобального соглашения по ракетам средней и меньшей дальности.

Антон Никитин