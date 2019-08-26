Официальное представление иранского зенитного ракетного комплекса большой дальности Bavar-373
Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Официальное представление иранского ЗРК большой дальности Bavar-373
Сегодня 22 августа, в присутствии президента Ирана Хасана Рухани и министра обороны Амира Хатами состоялась официальная презентация нового иранского ЗРК большой дальности Bavar-373, который после многолетней разработки и испытаний был наконец-то принят на вооружение и заявлено, что он начинает поступать в войска ПВО.
Одновременно с этим были сообщены дополнительные тактико-технические характеристики Bavar-373. Согласно информации с официального сайта президента Ирана, агентству IRNA и агентству Fars они следующие:
Максимальная дальность поражения целей: 200 км
Максимальная высота поражения целей: 27 км
Максимальная дальность обнаружения целей: 320 км
Максимальная дальность сопровождения целей: 260 км
Максимальное количество обнаруживаемых целей: 300
Максимальное количество одновременно сопровождаемых целей: 60
Максимальное количество одновременно обстреливаемых целей: 6 целей с помощью 12 ракет.
В состав одного комплекса входят шесть пусковых установок, каждая из которых несет четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами Sayyad-4 и др, две РЛС с ФАР (одна РЛС обнаружения, а другая РЛС для сопровождения и подсвета целей) и машина управления.
Вероятно, что два и более таких ЗРК могут объединяться в системы с РЛС раннего предупреждения типа Meraj-4 и т.д.
В некоторых СМИ написали про дальность поражения более 300 км и высоту до 65 км, но это похоже путаница с границами обнаружения целей РЛС.
Фотографии Defapress
Вышеприведенные ТТХ в инфографике агентства Fars на персидском:
Перевод на английский от https://twitter.com/AmirIGM/status/1164416424405852165
Министр обороны показывает президенту состав комплекса на схеме
Дополнительные кадры испытаний
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