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26.08.2019
bmpd.livejournal.com

Официальное представление иранского зенитного ракетного комплекса большой дальности Bavar-373

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Официальное представление иранского ЗРК большой дальности Bavar-373

Сегодня 22 августа, в присутствии президента Ирана Хасана Рухани и министра обороны Амира Хатами состоялась официальная презентация нового иранского ЗРК большой дальности Bavar-373, который после многолетней разработки и испытаний был наконец-то принят на вооружение и заявлено, что он начинает поступать в войска ПВО.

Одновременно с этим были сообщены дополнительные тактико-технические характеристики Bavar-373. Согласно информации с официального сайта президента Ирана, агентству IRNA и агентству Fars они следующие:

Максимальная дальность поражения целей: 200 км

Максимальная высота поражения целей: 27 км

Максимальная дальность обнаружения целей: 320 км

Максимальная дальность сопровождения целей: 260 км

Максимальное количество обнаруживаемых целей: 300

Максимальное количество одновременно сопровождаемых целей: 60

Максимальное количество одновременно обстреливаемых целей: 6 целей с помощью 12 ракет.

В состав одного комплекса входят шесть пусковых установок, каждая из которых несет четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами Sayyad-4 и др, две РЛС с ФАР (одна РЛС обнаружения, а другая РЛС для сопровождения и подсвета целей) и машина управления.

Вероятно, что два и более таких ЗРК могут объединяться в системы с РЛС раннего предупреждения типа Meraj-4 и т.д.

В некоторых СМИ написали про дальность поражения более 300 км и высоту до 65 км, но это похоже путаница с границами обнаружения целей РЛС.

Фотографии Defapress

Вышеприведенные ТТХ в инфографике агентства Fars на персидском:

Перевод на английский от https://twitter.com/AmirIGM/status/1164416424405852165

Министр обороны показывает президенту состав комплекса на схеме

Дополнительные кадры испытаний

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
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