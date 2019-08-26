Приобретение ОАЭ двух самолетов радио- и радиотехнической разведки с израильским оборудованием

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Таинственный израильский бизнесмен Kochavi стоит за мега-сделкой на поставку самолетов-шпионов в ОАЭ

Два бизнес-джета, оффшорная компания, миллионы наличными, состоятельные члены королевского залива, один израильский бизнесмен - и Иран. Утечка документов раскрывает секреты новейших самолетов-шпионов Объединенных Арабских Эмиратов.

В течение последних нескольких недель с авиабазы Аль-Дхафра в Абу-Даби взлетал невинный на вид белый представительский самолет, который в течение нескольких часов совершал рейс в воздушном пространстве над Персидским заливом. Нужен более пристальный взгляд, чтобы заметить уникальные выступы на животе, хвосте и спине. Это не обычный представительский самолет, а усовершенствованный самолет наблюдения, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, целью которого является сбор электронных разведывательных данных, и одной из его целей является Иран.

Появление самолета наблюдения, который недавно начал пробные полеты, отмечает последние этапы секретной мегасделки, которая началась около десяти лет назад, и чья связь с Израилем была неизвестна до сих пор. Расследование Haaretz показывает, что за поставками самолетов стоит израильский бизнесмен и предприниматель Матаня "Мати" Кочави.

Документы, полученные Haaretz, некоторые из которых были получены в результате огромной утечки Paradise Papers Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung в 2017 году, показывают, что общая сумма сделки составила около 3 миллиардов шекелей (846 миллионов долларов США согласно текущему обменному курсу). В документах отмечается, что по крайней мере часть этой суммы была оплачена наличными, и они называют лидеров ОАЭ, связанными с одной из компаний, участвующих в сделке.

Отсутствие дипломатических связей между Израилем, ОАЭ и другими странами Персидского залива не помешало общим интересам стран региона наладить широкие неофициальные отношения, в том числе в деловой, военной и политической сферах. В случае с Израилем и государствами Персидского залива одним из главных общих интересов является их общий враг: Иран.

Согласно сообщению, опубликованному в The Wall Street Journal в этом году, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ регулярно обмениваются разведданными об угрозах со стороны Ирана. В исследовании, опубликованном в августе прошлого года Институтом глобальных изменений им. Тони Блэра, говорится, что Израиль ведет торговлю со странами Персидского залива на сумму около 1 миллиарда долларов в год. И если в прошлом палестинская проблема затрудняла развитие этих связей, то сегодня это почти не проблема.

В интервью британской газете The Guardian в марте Джамаль ас-Сувейди, основатель Центра стратегических исследований и исследований Эмиратов, подтвердил, что, в отличие от прошлого, палестинская проблема больше не стоит на первом месте в повестке дня. государства Персидского залива.

Mati Kochavi at TheMarker's digital conference in Tel Aviv, December 2018

Доктор Теодор Карасик, научный сотрудник по вопросам России и Ближнего Востока в Вашингтонском фонде Джеймстауна в Вашингтоне, жил в ОАЭ и знаком с оборонной промышленностью страны. В телефонном интервью Карасик объясняет, что причина инвестиций Эмиратов в самолеты наблюдения связана с желанием развить способность самостоятельно собирать разведданные. По словам Карасика, хотя Соединенные Штаты собирают такую ??информацию в регионе, она не обязательно делится всей этой информацией с ОАЭ. Он отмечает, что потребность в информации, касающейся Ливии, Йемена и Ирана, побудила Эмираты инвестировать огромные суммы в приобретение самолетов-разведчиков.

На протяжении многих лет многие военно-воздушные силы в мире использовали широкофюзеляжные самолеты для сбора электронной информации. Но в последние два десятилетия произошел переход на самолеты высшего класса, которые были адаптированы для мониторинга, разведки и радиоэлектронной борьбы. По длине или по животу эти самолеты оснащены современными радиолокационными механизмами, антенными решетками, современными датчиками и другими системами сбора информации.

Например, в Израиле военно-воздушные силы создали эскадрилью Nachshon, состоящую из бизнес-джетов Gulfstream 5, которые были адаптированы для воздушного оповещения и военного управления воздушным движением, а также для сбора разведданных. Israel Aerospace Industries адаптировала дополнительные самолеты Gulfstream для Италии и Сингапура. Например, Королевские ВВС Великобритании создали эскадрилью Raytheon Sentinel для целей наблюдения с использованием дальнемагистральных бизнес-самолетов Bombardier Global Express, которые были адаптированы Raytheon для удовлетворения требований RAF.

Mohamed bin Zayed al-Nahyan (L), Crown Prince of Abu Dhabi with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman

Изучение Haaretz сотен документов и электронной переписки, просочившейся из юридической фирмы Appleby, которая стала известна как Paradise Papers, показало, что военные ОАЭ хотели создать аналогичный аппарат для самолетов наблюдения, и сделка начала объединяться вокруг десять лет назад В документах описывается сложная структура, созданная для приобретения и переоснащения двух самолетов: наверху находится так называемый "конечный пользователь" - Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов.

Армия подписала контракт с огромной компанией в Абу-Даби, которая называется Advanced Integrated Systems. Абдулла Ахмед Аль Балуши, официально зарегистрированный в качестве генерального директора АИС, является членом семьи Эмирейтс, которая, как известно, причастна к разведывательному управлению страны. Основанная в 2006 году, АИС в настоящее время имеет неактивный веб-сайт. Однако изучение контента, размещенного на сайте в прошлом, показывает, что АИС участвует в предоставлении динамических решений в области безопасности правительствам, агентствам и частным лицам.

На сайте утверждается, что AIS обеспечивает безопасность для стратегических объектов, инфраструктурных проектов, транспортных систем и пограничных переходов. Кроме того, говорится, что компания управляет проектами стоимостью в миллиарды долларов - в самом ОАЭ, США, Европе, Бразилии, Китае и других азиатских странах, в том числе.

После обсуждений, которые подробно описаны в просочившихся материалах, было решено, что для целей налогообложения лучшим решением для АИС будет регистрация самолетов на острове Мэн, у побережья Великобритании, в процессе, аналогичном тому, который использовался для исполнительные самолеты, принадлежащие бизнесменам. Затем АИС открыла дочернюю компанию с тем же названием, расположенную на острове.

В одном документе от 2015 года объясняется, что общая стоимость сделки составила 629 миллионов евро (примерно на 80 миллионов евро больше, чем сумма, первоначально согласованная между правительством ОАЭ и АИС в 2010 году). Спецификации для ремонта самолетов включали установку систем ELINT (электронный интеллект) для сбора и анализа электронных сигналов военных систем и определения целей; Системы COMINT (разведывательная связь) для прослушивания; системы радиоэлектронной борьбы, обороны и глушения; оптические системы наблюдения (камеры дальнего радиуса действия); спутниковая связь и установка программного обеспечения для управления продукцией. Спецификации также включают строительство наземных станций слежения и приема.

Согласно просочившимся документам, Мати Кочави, через свое самое известное коммерческое предприятие, швейцарскую фирму AGT International, был одним из покровителей сделки. AGT, расположенная в Цюрихе, которая предоставляет передовые технологические решения и материально-техническое обеспечение, была компанией, которая в 2012 году приобрела два самолета представительского класса у канадской фирмы Bombardier (серийные номера 9494, 9517) по цене около 43 миллионов евро за самолет.

AGT также отвечала за предоставление значительного количества систем, установленных на самолете. Однако сама модернизация была сделана британской фирмой Marshall, заключившей договор с AGT, в рамках сделки стоимостью почти 100 миллионов долларов. Marshall - это та же компания, которая модифицировала самолеты для руководителей разведывательных служб для Королевских ВВС.

Интересно обнаружить, что имя Израиля полностью отсутствует среди сотен тысяч слов, подробно описывающих сделку. Единственное упоминание о стране содержится в одном документе, изданном в Швейцарии, в котором описывается структура AGT. На немецком языке упоминается, что Кохави является гражданином Израиля.

Особая аура

Кочави, 57 лет, является уроженцем Хайфы, который, согласно различным публикациям, сделал свое состояние на рынке недвижимости в Соединенных Штатах в 1990-х годах. Тем не менее, он более известен своим участием в различных аспектах мировой оборонной промышленности, интернета, мультимедиа и взаимодействия между этими областями. Его деловые интересы лежат на линии соприкосновения между публикой, новаторством и таинственным, как часть очевидной попытки увеличить ауру, которую он создал вокруг себя. В прошлом его сотрудники говорили, что они должны подписать драконовские соглашения о секретности.

Согласно Bloomberg News, Кочави основал несколько компаний для защиты технологий после террористической атаки 11 сентября. Один из них, 4D Security Solutions из Саут-Плейнфилда, штат Нью-Джерси, установил системы контроля за забором безопасности в аэропортах Нью-Йорка. Компании, принадлежащие Kochavi, зарегистрированы или были зарегистрированы в Израиле, Швейцарии, Великобритании, Германии и на Кипре, а также в других местах.

Модернизация самолета наблюдения для ОАЭ - не первый проект Кохави от имени этой страны: он также стоял за проектом по обеспечению безопасности инфраструктуры и сетей в Абу-Даби и превращению его в "умный город". Тысячи камер, датчиков и лицензий. планшет-ридеры были установлены вдоль почти 1000 километров международной границы ОАЭ и по всему Абу-Даби. Согласно сообщению в Bloomberg, платформа искусственного интеллекта AGT, кодовое название которой - Wisdom, проанализировала изображения и информацию с установок. Кочави, как утверждается в докладе, не скрывал тот факт, что он и большинство технологий его компаний, а также многие его сотрудники прибыли из Израиля.

Но деловая деятельность Кохави разнообразна и выходит за рамки одной только оборонной промышленности: например, в этот последний день памяти жертв Холокоста он распространил "Историю Евы", в которой дневник еврейской девочки в Венгрии во время Холокоста был превращен в видео, которое была размещена в Instagram-аккаунте, который она предположительно работала.

Кочави также инвестировал средства в платформу под названием HEED, цель которой - улучшить впечатления от просмотра на живых мероприятиях, собирая информацию об аудитории и отображая ее реакции. Он запустил новостной сайт Vocativ, который собирает информацию из Интернета и отслеживает, например, распространение поддельных новостей.

Как и в случае сделки с самолетами в ОАЭ, компании Кохави иногда занимаются интеграцией продуктов, производимых другими фирмами, для достижения целостного результата и не обязательно разрабатывают свои собственные независимые продукты или технологии. Некоторые из его компаний открываются и закрываются с большой частотой. В 2006 году, например, он основал Logic, израильскую фирму по защите информационных технологий, которая на своем пике работала с сотнями людей в проектах для клиентов из Персидского залива, но закрылась через девять лет; напротив, HEED закрыли примерно через четыре года.

Кохави, который живет сегодня в Кесарии, редко упоминается в социальном или политическом контексте. Однако, согласно записям в Соединенных Штатах, в 2008 году он пожертвовал Хиллари Клинтон несколько тысяч долларов.

Недостающая информация

Отвечая на вопрос Haaretz о сделке с Emirates, Кохави, отвечая через агента по связям с общественностью, не стал комментировать.

Возвращаясь к этой сделке: Юридическая фирма Appleby работала над сделкой от имени AIS и потратила много времени на разработку сложной организационной и логистической структуры, необходимой для облегчения поставок самолетов. В различных документах упоминаются правители ОАЭ - президент Халифа бен Заид и его сводный брат наследный принц Мухаммед бен Заид - имеющие отношение к АИС.

В профессиональной финансовой терминологии эти два человека считаются политически значимыми лицами, или PEP. Смысл этого статуса заключается в том, что транзакции с компаниями, с которыми связан PEP, должны подвергаться более тщательной, глубокой проверке и проверке, поскольку потенциально эти лица могут подвергаться более высокому риску коррупции.

В документах не упоминается, какое отношение имеют два лидера Эмиратов к АИС, но эксперт по Ближнему Востоку Карасик дает возможное объяснение: АИС, как и аналогичные предприятия, принадлежит самому правительству ОАЭ. Эта информация считается конфиденциальной и поэтому, по его словам, отсутствует в публичных регистрационных записях компании. Следует отметить, что не было найдено никакой другой поддержки для этой теории.

Документы Appleby, относящиеся к 2015 году - спустя несколько лет после того, как сотни миллионов долларов уже перешли в другие руки в рамках сделки по наблюдению за самолетами, - показывают, что юридическая фирма была удивлена ??несколькими аспектами сделки. Во-первых, его сотрудники отметили, что для совершения сделки внешнее финансирование не требовалось, поскольку она была совершена, по крайней мере, частично, наличными. Было также отмечено, что отсутствует различная информация, касающаяся сделки, например, касающаяся номеров соответствующих банковских счетов и форм FATCA, которые финансовые учреждения за пределами Соединенных Штатов должны представлять, когда граждане США прямо или косвенно проводят операции с их помощью. Документы не объясняют, как эта проблема была решена.

Как бы то ни было, сделка состоялась, и ровно год назад первый переоборудованный представительский самолет был доставлен из Великобритании в ОАЭ. После дальнейшей адаптации и установки систем он начал испытательные полеты в последние недели перед окончательной доставкой в вооруженные силы ОАЭ, которая, согласно контракту, должна состояться в следующем году. Второй самолет все еще переоборудован в Англии и выполняет испытательные полеты к северо-востоку от Лондона.

Когда два самолета начнут функционировать, военные ОАЭ будут обладать очень продвинутыми разведывательными возможностями: его самолеты смогут перехватывать сообщения, а также выявлять, определять местоположение и наносить на карту электронные системы, эксплуатируемые Ираном, в режиме реального времени, включая радиолокационные и воздушные системы обороны, которые защищают его. ядерные установки. Другие страны региона, в том числе Саудовская Аравия, также могут стать мишенью для новых самолетов ОАЭ.