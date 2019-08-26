Новый прицел для израильского танка Merkava

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новый прицел для танка "Меркава"

В ночь 17/18.08.19 наблюдатели АОИ [Армии обороны Израиля] засекли на северной границе Сектора Газа 5 вооружённых боевиков. По ним был нанесён удар танком и вертолётом АОИ. 3 террориста были убиты, 1 тяжело ранен. В этом месяце это - уже 4-я попытка пересечения забора и первая, в которой террористы были уничтожены ещё до забора, благодаря раннему опознанию наличия у них огнестрельного оружия.

Палестинцы приближаются к забору Сектора по несколько раз в день, обычно поворачивая назад. В некоторых случаях (2-3 раза в неделю) предпринимаются попытки пересечения забора, как правило не вооружёнными лицами или вооружёнными только холодным оружием. Есть ситуации, когда заметить оружие на большой дальности (в ночные часы) не удаётся. Но на этот раз оружие было опознано, экипаж танка, выдвинувшись на позицию, провёл дополнительное опознание через свои прицелы, и далее открыл огонь.

Именно для таких (и многих других) ситуаций предназначена новая разработка "Эльбит Маарахот" - танковый прицел со встроенными элементами искусственного интеллекта (ИИ). Система будет проводить автоматический анализ изображения и помогать командиру в принятии решения.

По данным israeldefense, прицел находится в разгаре полномасштабной разработки. Возможно он будет установлен на "Меркава-4 Барак", но однозначного подтверждения этого вопроса нет.

На танках "Меркава-3 Баз" с конца 90-х гг. и на "Меркава-4" с начала его серийного производства используются два независимых прицела: основной прицел наводчика (MGS - Main Gunner Sight) и панорамный прицел командира (CPS - Commander Panoramic Sight) с круговым обзором (360 градусов). Нормальный режим работы экипажа - командир ведёт поиск цели, а обнаружив её - ориентирует на неё наводчика и далее продолжает поиск новой цели (т.н. Hunter-Killer capability). В случае высокой степени опасности командир может произвести выстрел самостоятельно.

Из описанного выше можно понять, что прицел с элементами ИИ будет прицелом командира. Среди прочего, он получит возможность наблюдения в различных спектрах и возможности автоматического вычисления координат цели, для их последующей передачи через боевую информационную систему другим огневым средствам.

Приложение: СУО и прицелы танка "Меркава"

Танк "Меркава" с момента своего поступления на вооружения в 1979 г. имел вполне современную систему управления огнём (СУО), включающую лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель. Тепловизора небыло, он появился только в 1984 г., на танках "Меркава-2 Бет". Какое название имели СУО внутри АОИ - неизвестно, коммерческое же название (фирмы-производителя "Эльбит" в сотрудничестве с "Эльоп", сейчас последняя - дочернее предприятие "Эльбит") - Matador. Соответственно "Меркава-1" имел Matador Mk.1, "Меркава-2" - Matador Mk.2 (Matador Mk.2B на "Меркава-2 Бет"), "Меркава-3" - Matador Mk.3. По другим данным Matador Mk.1 ставился на "Меркава-1" и ранние "Меркава-2", Matador Mk.2 были предназначен для модернизации танков других типов, Matador Mk.3 использовался на "Меркава-2 Бет" и ранние "Меркава-3".

В 1995 г. "Меркава-3" получила новую СУО, "Баз" ("Барак Зоhер"), её коммерческое название - Knight Mk.3 (Mk.1 и Mk.2 также существовали, были предназначены для модернизации танков других типов). Ранние "Меркава-3", до установки "Баз", стали называть "Меркава-3 РАМАХ", РАМАХ - "Рош Маръа Хашмали" ("Головка электрического зеркала"), технология, используемая в СОУ, но не ясно, являлось ли РАМАХ названием и самой СУО. В 1999 г. в состав "Баз" введён панорамный прицел командира. "Меркава-4" получили усовершенствованный вариант "Баз" ("Баз Мешупар"), коммерческое название - Knight Mk.4.

Какие прицелы (не приборы наблюдения) использовались в рамках этих систем? Общее замечание: во всех версиях наводчик имеет основной прицел и нет вспомогательного прицела; во всех версиях командир может вести огонь, используя отводы оптических ветвей дневного и ночного каналов прицелов наводчика, включая возможность использовать лазерный дальномер. Далее по версиям:

Matador Mk.1 - перископический прицел-дальномер наводчика с 1- и 8-кратным увеличением, вертикальной стабилизацией поля зрения и встроенным лазерным дальномером; ночной прицел - пассивный (SLS - Star Light Scope) с 7-кратным увеличением;

Matador Mk.2 - те же прицелы (СУО отличалась от предыдущей улучшенным баллистическим вычислителем и лазерным дальномером);

Matador Mk.2B - прицел наводчика дополнен тепловизором;

Matador Mk.3 - те же прицелы (отличия от предыдущей - модернизация внутренних компонентов);

Knight Mk.3 - стабилизированный в 2 плоскостях комбинированный (дневной и ночной) прицел наводчика с 1- и 12-кратным увеличением по дневному и 5-кратным - по ночному каналам, со встроенным лазерным дальномером и возможностью автосопровождения целей (ATT - Automatic Target Tracking); дневной прицел кроме оптического, имеет ТВ канал высокой чёткости (HDTV - High Definition TV); командир - стабилизированный прицел с 4- и 14-кратным увеличением; с 1999 г. - панорамный прицел командира с 4- и 20-кратным увеличением;

Knight Mk.4 - прицел наводчика со встроенным тепловизором, лазерным дальномером и защитой от лазерного облучения; третье поколение стабилизации в 2 плоскостях; дневной канал прицела включает видеокамеру высокого разрешения (high resolution TV); прицел командира - панорамный, дневной и ночной, стабилизированный в 2 плоскостях, построен на основе открытой архитектуры (COAPS - Commander Open Architecture Panoramic Sight); обзор по углу места - от -20? до +60?.

Ссылки:

[*]Новое поколение: прицелы танков с возможностями искусственного интеллекта, israeldefense, 22.08.19.

[*]Armored Vehicles ISTAR Solutions, сайт elbitsystems.

[*]"Меркава", статья Википедии.

[*]Основной боевой танк "Меркава", статьи на сайте armor.kiev.ua.

[*]Israel Armor Discussion and addition to Red Dragon, forums.eugensystems.com.

[*]Merkava Mk. 3, israeli-weapons.com.