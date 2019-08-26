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26.08.2019
Lenta.ru

Российская "Армата" оказалась небоеспособной

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

До конца 2019 года "Уралвагонзавод" (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает "Военно-промышленный курьер".

Отмечается, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках. "Судя по всему, такая доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета", — пишет газета.

Кроме того, имеются "вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка". "Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести. Все это побуждает Минобороны проявлять предельную осторожность в решении о закупках больших партий", — говорится в материале.

Издание напоминает, что "Уралвагонзавод", согласно заключенному с Минобороны контракту, должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе "Армата", то есть по 32 изделия ежегодно. "Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально. Налицо явное отставание от графика", — указывают авторы.

Газета допускает, что планы, касающиеся серийных закупок такой техники, могут быть скорректированы "в меньшую сторону", поскольку государственные испытания машин на платформе "Армата" еще не завершены и продолжатся до конца 2019 года.

В феврале "Военное обозрение" написало, что танк Т-14 "Армата" спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха". В том же месяце источники сообщили, что в текущем году российская армия получит 12 танков Т-14 "Армата" и четыре бронированных ремонтно-эксплуатационных машин (БРЭМ) Т-16, которые, по сравнению с опытными образцами, будут доработаны.

30 июля прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой "Армата" велись в 2009-2015 годы. Контракт Минобороны и "Уралвагонзавода" предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы "Армата" (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
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