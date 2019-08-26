Над проливом тучи ходят: к чему приведут поставки Тайваню оружия США

Военно-торговая сделка Вашингтона с Тайбэем обостряет отношения КНР с островом и с самими Штатами

Приобретение Тайбэем вооружений нужно для обеспечения мира в Тайваньском проливе и сохранения национального суверенитета и демократических институтов. Таким образом, необходимость покупки у США 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд "Известиям" обосновали в Совете по делам материка — тайваньском административном правительственном органе, ответственном за отношения с Пекином. КНР счел решение о поставках американских вооружений на остров, который Пекин считает своей неотъемлемой территорией, нарушающим принцип "одного Китая". Сделка Вашингтона и Тайбэя ложится на весьма взрывоопасную почву: торговая война США и Китая лишь набирает обороты, а отношения Пекина с Тайбэем уже и так обострены из-за поддержки островных властей протестующих в Гонконге.

Тайваньцам — хорошо, китайцам — вмешательство

Решение о продаже Тайваню американских истребителей F-16 было во многом ожидаемо. Остров просил их еще у Барака Обамы, но прошлая администрация уклонялась от поставок новых истребителей, ограничиваясь модернизацией имеющегося у Тайбэя парка самолетов (около 140 F-16 предыдущего поколения). А вот Дональд Трамп, известный своим стремлением ставить доходы оборонных корпораций превыше всего, обещал дать зеленый свет продаже острову новых вооружений чуть ли не сразу после переезда в Белый дом.

На этой неделе администрация президента США наконец уведомила конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. Это станет самой крупной сделкой Вашингтона и Тайбэя с начала 1990-х годов. И хотя у законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение нового военного контракта и даже его возможное блокирование, поставку можно считать делом практически решенным.

— Закупка Тайванем вооружений и укрепление его потенциала самообороны являются необходимыми действиями для обеспечения мира в Тайваньском проливе и защиты национального суверенитета и демократических институтов, — пояснили "Известиям" в информационном отделе Совета по делам материка. — Призываем китайские власти не оценивать ситуацию неверно и не предпринимать провокационные действия, которые усилят напряженность в Тайваньском проливе и в регионе.

Фото: U.S. Air Force

Пекин неизменно встречал гневной отповедью продажу Тайбэю любых вооружений, которую Вашингтон осуществляет в рамках Закона об отношениях с Тайванем от 1979 года. Предсказуемо жесткой была реакция Китая и сейчас. Назвав оружейную сделку США с островом грубым вмешательством во внутренние дела КНР, представитель МИД Гэн Шуан предупредил: если истребители на Тайвань будут поставлены, "США придется столкнуться с последствиями", включая санкции против американских компаний, участвующих в сделке.

На какие еще меры Пекин готов пойти, "Известия" поинтересовались в МИД КНР, но оперативного ответа предоставлено не было.

Не лучшие времена

Нынешнее решение американцев пришлось на момент, когда нервы у КНР и так взвинчены до предела.

Помимо развязанной американцами торговой войны, только набирающей обороты, третий месяц подряд головной болью Пекина является ситуация в Гонконге. И этот конфликт также не обошелся без участия США. Вашингтон открыто выразил моральную поддержку местным протестующим и недавно даже увязал будущее торговое соглашение между США и Китаем с "гуманным обращением" с участниками протестных акций. Китайцы в этом случае также расценили действия американцев как вмешательство в дела своего специального административного района.

Фото: U.S. Air Force

Тайвань же, чье население и власти тоже не стали скрывать своих симпатий к запротестовавшим гонконгцам, наказали ограничениями в туристической сфере. С 1 августа туристам с материка запретили индивидуальные поездки на остров "ввиду плохого состояния отношений". Это произошло ровно после того, как глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что демонстрации в Гонконге подтверждают провал принципа "одна страна — две системы", которым материк завлекает и сам Тайбэй. Уже в августе он заявил о намерении предоставлять политическое убежище на острове участникам протестов из Гонконга, что также не способствовало спаду накала.

Что день грядущий им готовит

Угроза ввести санкции против оборонных компаний США уже звучала из КНР ранее в этом году, когда Тайвань заявил о подаче заявки на приобретение за океаном военной техники, включая сотню танков, около 400 противотанковых ракет и ПЗРК, на сумму $2 млрд.

— Но самих санкций на практике пока что не было. Это демонстрирует, что у Китая нет особых рычагов, чтобы эффективно наказать США экономически. КНР будет подавать американцам сигналы (о намерении жёсткого ответа), но не обязательно действовать, — заметил в беседе с "Известиями" эксперт пекинского Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.

При этом он не исключил, что Китай может ответить американцам по другим направлениям: например, "более гибко" выполнять санкции против КНДР, что, безусловно, совсем не на руку США, а также повысить военную активность как в Тайваньском проливе, так и в акватории Южно-Китайского моря, не первый год являющейся полем геополитического соперничества двух стран.

Фото: U.S. Air Force

— Сейчас идёт нагнетание с обеих сторон, каждая из которых ведет свою линию. И нынешняя поставка истребителей на Тайвань может быть использована Пекином как предлог для ужесточения каких-то позиций на торговых переговорах с США, — сказал "Известиям" эксперт Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов.

Нынешняя ситуация всё же таит в себе опасность перерасти в долгосрочное обострение между двумя берегами Тайваньского пролива. В январе 2020 года в островном государстве пройдут президентские выборы. Еще весной переизбрание нынешнего лидера Цай Инвэнь, с приходом которой и без того неровные отношения Пекина с Тайбэем дали трещину, казалось сомнительным. Однако вслед за поддержкой демонстрантов в Гонконге ее рейтинг на родине пошел вверх. Очень вероятно, что "оружейная победа" и дальнейшее давление Пекина добавят ей новых очков. И если дело действительно дойдет до ее переизбрания, напряженность между Китаем и Тайванем рискует растянуться еще не на один год.

Наталия Портякова