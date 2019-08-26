Донбасс надеется на сильную руку Москвы

В ходе боевых действий украинская армия может неприятно удивить российское командование

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков согласился ответить на вопросы ответственного редактора еженедельника "Независимое военное обозрение" Александра Шарковского, касающиеся военного строительства в Украине и непризнанных республиках Донбасса. Кроме того, обсуждалась вероятность развязывания открытой войны между Россией и Украиной. И в частности, речь шла о боевой готовности ВСУ и их способности противостоять Российской армии на поле боя.

– Игорь Иванович, с кем ополчению Донбасса пришлось встретиться на поле боя в начале вооруженного противостояния на юго востоке Украины? Расскажите о работе командира в сложившейся тогда оперативной обстановке.

– Вы желаете услышать от меня историю о том, что в XXI веке можно воевать точно так же, как это происходило в начале XX столетия? Весной 2014 года не было никакого планирования, решение принималось оперативно в соответствии с возникающей обстановкой. Впрочем, со стороны украинцев особой активности тогда не наблюдалось, воевать в основном приходилось против тербатов, а по армейским подразделениям мы старались не стрелять. Мешали они нам, конечно же, изрядно вставали у нас на пути, иногда "отжимали" нейтральные полосы, но воевать против нас у них не было никакого желания. Другое дело добровольцы – те и вооружены были лучше, и серьезно мотивированы. Ситуация стала меняться с избранием Порошенко. ВСУ стали воевать активнее, когда получили легитимного Верховного главнокомандующего, которого, между прочим, с избранием поздравили из Кремля.

– Как вы считаете, существуют ли в настоящий момент пути решения донбасского кризиса или он будет длиться еще очень долго?

– По моему глубокому убеждению, великолепная возможность была весной 2014 го раз и навсегда решить проблему Донбасса. Ввода Россией войск ожидали все от Харькова до Одессы, но этого не произошло. Именно весной 2014-го достаточно было первой колонне российских войск пересечь границу, украинские военные начали бы разбегаться. В то время мало того, что ВСУ были, мягко говоря, небоеспособны, армейские офицеры так и заявляли, что как минимум вверенные им войска не будут открывать огонь по российской армии. И это как минимум, а в действительности они готовы были не только сдаться, но и перейти на российскую сторону. Россия уже тогда должна была признать Луганскую и Донецкую республики, до сих пор этого не сделано. Если честно, мне просто противно говорить об упущенных возможностях. И мне непонятно, почему Москва, не считаясь с потерями и затратами, спасает и признает осетин и абхазов в 1992 и 2008 годах, направляет силы и средства для вытаскивания из могильной ямы режима Башара Асада, а русским помогать отказывается.

– Существует ли опасность открытой войны между Россией и Украиной? Каковы современные возможности ВСУ, смогут ли они противостоять Российской армии?

– Современная украинская армия значительно отличается от того, что Незалежная имела весной 2014 года. Худо-бедно, но Порошенко и его команда все же занимались военным строительством. К примеру, ВСУ оснащены великолепными современными средствами связи, наблюдения и прочее. В распоряжении командования "Операции объединенных сил" (ООС) есть достаточный для ведения боевых действий парк бронетехники, самоходной и буксируемой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Войска получили относительно новые противотанковые средства. Силы, задействованные в донбасских событиях, отработали слаженность и взаимодействие не в условиях, приближенных к боевым, а именно на поле боя, под снарядами и пулями. Украинские артиллеристы хорошо умеют стрелять, и можно с высокой долей уверенности сказать, что они добились такого уровня выучки, когда каждый третий снаряд накрывает цель. Можно говорить о восстановлении парка боевых самолетов и вертолетов в украинских ВВС. Пилоты Незалежной имеют минимально достаточную летную практику и в общем готовы к ведению войны в воздухе. И наконец, Украина обладает достаточно мощными силами ПВО.

У нас принято только жестко критиковать Киев за неуклюжесть в военном строительстве. А я считаю, что российские попытки создать обновленную армию - превратились в серию катастроф. А в войсках, я убежден, мы в первую очередь деградируем в людях. Я считаю, что уровень командного состава ухудшается от войны к войне, это наблюдалось в первой и во второй Чеченской. Как Российская армия себя покажет в случае серьезного вооруженного конфликта, предсказывать не берусь. А с украинцами воевать придется серьезно, это те же русские, они такие же злые и упорные в бою. И ошибаются те, кто думает, что в современных условиях ВСУ побегут после первых же выстрелов.

– Что собой представляют добровольческие батальоны? Помнится, ранее, в 2014 году, их оценивали как слабо обученных партизан.

– Нацбаты ­– хорошо подготовленные подразделения. Вооружены и обучены лучше, чем армейские части. А боевой дух у них, естественно, выше, поскольку они формируются из добровольцев. Это хорошая штурмовая пехота, которую можно бросить в атаку, и она пойдет.

– Как складывается оперативная обстановка на донбасском театре военных действий сейчас?

– В то время пока украинское командование, пусть и с пробуксовками и потерями в силу крайней коррумпированности, но все же занималось с помощью Запада если не полноценным военным строительством, то хотя бы укреплением войск, по моим данным, ополчение Донбасса постепенно деградировало. Если сегодня, сейчас украинские войска пойдут в наступление, фронт будет прорван первым же натиском. По моему убеждению, два корпуса донбасской милиции хороши только на бумаге. Согласно официальной отчетности, войска укомплектованы на 90–95%. На деле в пехоте нет ни одной роты, достигающей штатной численности. Я знаю, что на позициях в ротах в наличии 35, от силы 40 человек, остальные только значатся в списках, и за них денежное довольствие получают командиры. Этакий ремейк "Мертвых душ". По моему мнению, боеспособность подразделений ополчения - на нуле. А военачальники катаются на "мерседесах". Выучка личного состава ополчения, по самым моим оптимистическим оценкам, может быть признана как очень слабая. Артиллерийский парк в прямом смысле слова захирел, артиллеристы ополчения стрелять не умеют, из за отсутствия практики они деградировали, стрелять им не дают. Техника и вооружение в отвратительном состоянии, средства связи тоже. Командование ополчения не имеет должной подготовки. Сейчас все постепенно приходит в упадок из-за деятельности или, лучше сказать, бездеятельности командования корпусов ополчения Донбасса и политической верхушки ЛДНР. Так вот, если украинские войска пойдут в наступление, то их встретят только немногочисленные группы бойцов на передовых позициях, которые по большому счету выполняют функцию боевого охранения. А за ними никого нет. Отсутствует непрерывная линия обороны, опорные пункты слабо защищены, а местами отсутствуют вовсе. Неполные роты (не имеющие и половины штатной численности) в лучшем случае вынуждены занимать площадь, по нормативам соответствующую району обороны батальона. О вторых и третьих эшелонах речь не идет. В глубине обороны оперативные резервы отсутствуют. Удар ВСУ на мариупольском направлении не встретит сколь-нибудь серьезного сопротивления. К тому же там степи, местность открытая, пересеченная, но легко преодолимая техникой и пехотой во времена, когда нет распутицы. Вести здесь наступление намного проще, чем в городских условиях на горловском направлении или в Донецке. К тому же бой в городе сам по себе очень тяжел для маневра танками и ББМ. ВСУ, используя свое преимущество в силах и средствах, мгновенно может взломать оборону ополчения под Мариуполем. Здесь командование ООС в состоянии задействовать ударную авиацию ВВС ВСУ. От Широкино до российской границы – около 35 км, расстояние, которое украинские мобильные группы могут преодолеть по дорогам на колесах в походной колонне с минимальным охранением. Затем у них будет возможность развернуться на границе и блокировать сухопутное сообщение ополчения с Россией на южном участке. Украинским войскам просто необходимо действовать достаточно быстро, чтобы российская армейская группировка, размещенная вблизи границ, не успела вовремя отреагировать на прорыв фронта.

Сейчас, когда возможности упущены, Россия может спасти Донбасс, но уже значительно большей кровью (и в прямом, и в переносном смысле. Я считаю, что Москве надо принять простое и вместе с тем тяжелое решение – признать республики, ввести войска в Донбасс и занять линию соприкосновения сил ВСУ и ополчения ЛДНР. Российское воинство должно заслонить собой женщин и детей от украинских пуль и снарядов. Пока украинская армия не начала наступление, реакция на неожиданное выдвижение российских войск на линию фронта может быть нулевая. Киев не принимает самостоятельных решений по военному вопросу, поэтому командование ВСУ скорее всего не отдаст приказа на активное противодействие.

Но если паче чаяния Незалежная все же завяжет активные бои на донбасском ТВД, Российскую армию при запоздалом вторжении ждет серьезное разочарование. Начнем с того, что плачевное состояние двух корпусов ополчения ЛДНР уже само по себе говорит о многом. По моему глубокому убеждению, оно является как бы лакмусовой бумагой для оценки российских Вооруженных сил. Я считаю, что командование ВС РФ увлеклось самопиаром и игрушками, вместо того чтобы кропотливо, вдумчиво и поступательно заниматься военным строительством. По-моему, на игры "АрМИ", развитие сети парков "Патриот" и другую непрофильную для вооруженных сил активность тратятся огромные суммы, которым есть другое, более полезное применение. Поэтому у меня есть сомнение в высокой боеготовности российских войск. А тем временем обстрелянная (в отличие от российской) готова достойно встретить противника. К тому же приграничную необстрелянную группировку ЮВО ВС РФ нужно сдвинуть с места, а организовать передвижение больших масс войск не так-то просто. На дорогах точно будет сутолока, и украинская штурмовая авиация получит возможность здесь поработать. Далее, российским войскам нужно будет развернуться в боевые порядки с выходом на линию фронта. А украинская армия уже развернута. Потери в случае развития такого сценария будут огромными как с той, так и с другой стороны. Но у ВСУ все же будет некоторое преимущество перед противником в начальном этапе. Возможно, что украинцам даже удастся местами нанести тактическое поражение российским войскам.

– Российским Вооруженным силам отдается третье, а зачастую и второе место в мире по боевой мощи, в то время как украинская армия даже не входит в рейтинговую десятку.

– Российскую и украинскую армии сравнивать сложно. Одно скажу: в плане силы духа они равны. Солдаты ВСУ – это те же русские. Такие же, как мы – стойкие в обороне, бесстрашные в наступлении и способные воевать сколь угодно долго, до победного конца. Если говорить о техническом оснащении ВС, то не стоит забывать о необходимости иметь нужное число кораблей, самолетов, танков, единиц артиллерии, складов боеприпасов, амуниции, продовольствия ГСМ и прочего в пределах ТВД или в непосредственной близости от него, а не за тридевять земель. Более 100 лет назад имеющая преимущество в численности ВС и вооружениях Россия проиграла войну Японии именно по той причине, что все ее силы располагались на западе страны, а на Дальнем Востоке к началу боевых действий российскому Генштабу удалось собрать только крохи.

Сейчас наиболее боеспособная ударная авиация российских ВКС находится в "песочнице". Как быстро получится наскрести силы для боевых действий (БД) против Украины или перебросить авиационную группу из Сирии на новый ТВД, сказать сложно. Кстати, хочу отметить, что наблюдались огрехи в планировании и организации БД на сирийском театре военных действий. По моему мнению, недочеты в работе Минобороны и Генштаба проявляются и на территории России. На мой взгляд, российское военное руководство не готово к неожиданностям. А это сыграет злую шутку с нашими войсками в случае, если не удастся избежать войны с Украиной.

– Способна ли Москва каким-то образом повлиять на кризис в Донбассе? Все стороны заявляют о стремлении выполнять Минские соглашения, что происходит в реальности?

– Дорога ложка к обеду. То, что было возможно в 2014 году, сейчас уже невозможно. Все шансы, которые были и в 15 м, и в 16-м году, спустили в унитаз ради безальтернативных, наколенных договоренностей. Я говорю о Минских соглашениях. Теперь шансов практически не осталось. Я считаю, что они могут появиться, когда в Кремле окажется другой лидер, с иным типом мышления. У которого не будет желания всем угодить и сидеть на всех стульях сразу. И на саммиты кататься, и там чтобы его за своего принимали, и чтобы его внутри страны патриотом считали.

Украинская армия может перейти в наступление в Донбассе в любой момент. И достичь серьезного оперативного успеха. Но этот вопрос решается не в Киеве, и он носит отнюдь не военный, но политический характер. Без отмашки из Вашингтона ничего не произойдет. Вполне возможно, что Москву втянут в открытую войну с Незалежной. Если Зеленский даст команду ВСУ – наступать, разгром корпусов ЛДНР будет столь же быстр, как разгром сербского ополчения в Сербской Краине, которое было в плачевном состоянии в момент наступления хорват. И по моему глубокому убеждению, вина в том, что корпуса ЛДРН прибывают сейчас в удручающем виде, лежит целиком на Кремле. Именно он создал в Донбассе власть и командование, которые, по сути, проводят предпродажную подготовку региона для дальнейшей его передачи в состав Украины на правах какой-то эфемерной автономии. По-моему, этот план к настоящему времени провалился. Я считаю, что Минские соглашения нельзя даже назвать предательскими, поскольку в них нет ни здравого смысла, ни логики. И у меня есть сомнения, что Москва решится оборонять Донбасс в случае, если Киев пойдет на жесткий силовой вариант в его усмирении. На мой взгляд, желание Кремля почетно капитулировать в Донбассе неисполнимо. А вслед за его передачей под власть Киева Западом и украинским руководством жестко будет поднят вопрос о передаче Крыма, а может быть, и не только.

Мнение Игоря Стрелкова может не совпадать с позицией и убеждениями редакции "Независимого военного обозрения".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО