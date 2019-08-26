Заоблачный сервис

Данные со спутников дистанционного зондирования Земли сделают общедоступными для всех потребителей

Ведущий разработчик бортового оборудования и специального программного обеспечения "Российские космические системы" (РКС) намерен сделать общедоступным сервис по представлению пространственных данных с группировки российских спутников. Благодаря геосервисам компании пользователь сможет получить не только обработанные снимки интересующего его объекта, но и аналитическую информацию по тем процессам, что происходят вокруг него практически в режиме реального времени. По оценке экспертов, объем международного рынка таких услуг к 2025 году достигнет 28 млрд долл.

Решение открыть доступ к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и аналитике по ним было прописано еще в 2017 году в федеральной программе построения в России "Цифровой экономики" – данные в цифровой форме станут ключевым фактором производства во всех сферах социальноэкономической деятельности. "Их использование повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет", – говорится в документе. Одним из направлений развития этого как раз считается расширение возможностей космической отрасли по предоставлению услуг ДЗЗ. Ранее получить доступ к такой информации могли только федеральные органы по запросу в Роскосмос. Теперь планируется, что они станут доступными для всех желающих.

При этом, как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, это позволит увеличить консолидированную выручку ракетнокосмической отрасли. В частности, рост может дать космическое приборостроение, которое во всем мире считается одной из самых прибыльных статей именно благодаря продаже данных ДЗЗ. По оценкам экспертов, на долю непосредственно космических запусков приходится не более 10% дохода. Остальное зарабатывается на трансляции теле- и радиосигналов, приборостроении и предоставлении услуг ДЗЗ.

Решение РКС открыть общий доступ к геоданным и их аналитической обработке может серьезно повлиять на рост доходов отрасли. Заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров уверен, что начало работы в этой области станет демонстрацией "инструментов развития российского рынка интеллектуальных услуг" на основе данных ДЗЗ.

– Развивая отечественную орбитальную и наземную космическую инфраструктуру за счет государственного финансирования, мы должны вовлекать ее в том числе в коммерческое использование, предоставляя услуги в различных областях геоинформатики, – отметил Евгений Нестеров. – Мы готовы предоставить доступ к коммерческому облаку всем заинтересованным партнерам, компаниямразработчикам, снабдить их нашими инструментами анализа данных.

Новый сервис РКС презентует в рамках аэрокосмического салона в подмосковном Жуковском. На МАКС2019 на стенде компании будут развернуты пользовательские терминалы, с помощью которых любой желающий сможет подключиться к облачному геосервису, найти и приобрести космические снимки в режиме реального времени. На текущий момент в облачном геобанке доступны пространственные данные на территорию Москвы и Московской области, Нижегородской и Самарской областей, Приморского края, Чувашской и Крымской республик. Как отмечают в компании, пополнение этой базы ведется на регулярной основе.

Возможности работы с данными ДЗЗ расширяются и благодаря вводу в эксплуатацию в феврале этого года в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли.

Развертывание антарктического центра ДЗЗ Роскосмоса было предусмотрено Федеральной космической программой России на 2016–2025 годы в рамках развития Единой территориальнораспределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Эта система состоит из центров, которые расположены на всей территории России – от Калининграда до Хабаровска. Это обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать космическую информацию, а также доводить ее до потребителя. Управлять работой комплекса можно как с места – с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, так и со всей территории России – через спутниковые каналы связи.

Спутниковый снимок Набережных Челнов и реки Камы. Фото пресс-службы РКС

Услуги по предоставлению данных ДЗЗ на коммерческой основе оказывает дочернее предприятие РКС – АО "Терра Тех".

Специалисты "Терра Тех" уже разработали ряд сервисов, например, геопортал "Наша Россия", который позволяет наблюдать за ходом создания в стране ключевых объектов современной инфраструктуры; сервис "Ресурсы.РФ" поможет находить не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, а проект использования нейросетевых технологий "Территория" откроет возможность дистанционно оценивать состояние посевов, лесов, карьеров, следить за свалками, строительством и лесным хозяйством.

Практические возможности "облачного сервиса" компания "Терра Тех" демонстрировала при изучении паводка на реке Ия в Тулуне Иркутской области. Работа по непрерывному мониторингу за разливом реки выполнена компанией в инициативном порядке. Специалисты отмечают, что среднегодовой ущерб от наводнений в России оценивается примерно в 40 млрд руб. в год. Данные ДЗЗ в совокупности с результатами гидрологических наблюдений позволяют страховым компаниям при принятии территорий и имущества на страхование провести дистанционную проверку вероятности затопления конкретных объектов, рассчитав при этом риски наступления страховых случаев и оптимальную ставку страхового тарифа. Геосервис на основе космической съемки может быть интегрирован в скоринговые модели страховых компаний и банков. Такое решение дает страховщикам возможность оперативно отслеживать состояние застрахованной территории и активов застрахованных лиц и организаций, прогнозировать и учитывать при формировании тарифов вероятность экстремальных ситуаций, а также верифицировать достоверность выявленных страховых случаев. ГИСсистема для страховых компаний обеспечивает простой и оперативный доступ к информации, созданной на основе космической съемки для каждой страховой ситуации, а также к данным космической съемки, на основе которых была сформирована соответствующая информация.

По словам специалиста "Росатом" Станислава Чуя, возможности цифровых космических сервисов были протестированы в интересах госкорпорации при мониторинге строительства объектов атомной отрасли. Технология показала свою перспективность и хороший потенциал в части контроля за зарубежными стройками. А это почти 40 объектов за рубежом, комментирует Чуй.

– Предложенная технология – это новый уровень контроля и мониторинга сооружения при реализации сложных инвестиционных проектов в капитальном строительстве, – отмечает представитель "Росатома". – Технология позволяет отслеживать ход строительства и объективно анализировать ключевые параметры: контроль физических объемов выполненных работ, оценку готовности сооружения по объемным показателям, эффективность организации производственных процессов на строительной площадке, количество техники и трудовых ресурсов. По факту большой и сложный объем информации подается в удобной для восприятия человеком визуализированной форме.

Снимок из космоса подтопления­­­ в Иркутской области. Фото пресс-службы РКС

Главные плюсы, по мнению специалиста, заключаются и в том, что очень серьезно сокращается время сбора и обработки информации. Повышается скорость и качество принимаемых решений руководством, основанных на своевременной и достоверной, независимой информации, базирующейся на фактических, реальных данных. Применение такого подхода может стать стержнем для цифровой трансформации государственного управления инвестициоными проектами, требующей повышения прозрачности управления и снижения издержек, подчеркнул Чуй.

Благодаря современным технологиям обработки пространственных данных с помощью искусственного интеллекта, использованию технологий дополненной или виртуальной реальности, доступности и качеству контента ГИС и геоаналитики разрабатываемые геосервисы становятся интересны для заказчиков в лице субъектов, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и государственных корпораций, реализующих соответствующие инвестиционные проекты, специальных ведомств, осуществляющих контроль и надзор в строительной отрасли, а также инвесторов, акционеров и кредитных организаций, отметил специалист.

Что же касается простых граждан, космические снимки и аналитика на их основании, как уверены в РКС, сможет пригодиться в качестве доказательной базы в суде. Большой накопленный архив данных поможет физическим лицам отстаивать права в суде в земельных спорах и вопросах собственности.

Филипп Маурин