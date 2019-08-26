Вслед за "Триумфом" идет Су-57

В рамках деятельности Союза машиностроителей России компания "Рособоронэкспорт" тесно взаимодействует с руководством ряда областей страны и расположенными там оборонными предприятиями. Фото с сайта www.roe.ru.

"Рособоронэкспорт" выводит на мировой рынок авиационную технику и средства ПВО нового поколения

Сегодня вооруженное противоборство уверенно переместилось в воздушнокосмическую сферу. Закономерным результатом этого стало существенное возрастание роли средств воздушного, а в ряде случаев и воздушнокосмического нападения в боевых действиях. Одновременно растет и важность средств противовоздушной обороны (ПВО). Все это способствует росту спроса на данные виды вооружений, военной и специальной техники со стороны многих стран мира. Об особенностях работы в этих высококонкурентных сегментах мирового оружейного рынка заместителю ответственного редактора "НВО" Владимиру ЩЕРБАКОВУ рассказал генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр МИХЕЕВ.

– Александр Александрович, насколько важное место в деятельности "Рособоронэкспорта", в поставках продукции военного и двойного назначения и в портфеле заказов на нее занимают авиационная техника и авиационные средства поражения, а также средства ПВО? Если возможно, назовите, пожалуйста, конкретные суммы или процентные доли от общего объема поставок и портфеля заказов.

– Авиационная и вертолетная техника традиционно занимает первое место в поставках "Рособоронэкспорта". Например, в 2017 году объем продукции для ВВС превысил половину всех поставок компании, а в 2018 году составил более 45% от общего объема. Небольшое снижение доли авиации произошло в целом изза общего роста объема поставок, который в прошлом году достиг рекордных 13, 7 млрд долл. Второй фактор – рост доли средств ПВО за счет знаковых контрактов на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С400 "Триумф" и других систем, разработанных и произведенных российскими оборонными предприятиями.

Если говорить о портфеле заказов, то авиационная техника в нем занимает около 40%, а средства ПВО – более 35%. Лидирующие позиции здесь у концерна ВКО "АлмазАнтей". На производимые им комплексы С400, "Антей2500", С300ПМУ, "БукМ2Э" и модификации "ТорМ2" в нашем портфеле заказов приходится около 14 млрд долл.

– На ваш взгляд, останутся ли данные сегменты столь же востребованными у партнеров "Рособоронэкспорта" по военнотехническому сотрудничеству в обозримой перспективе? Что этому будет способствовать?

– Имевшие место в последние десятилетия войны и вооруженные конфликты подтвердили значимость авиации как основного средства вооруженной борьбы.

Высокая востребованность авиационной техники на мировом рынке вооружения в среднесрочной перспективе обусловлена также необходимостью обновления самолетного и вертолетного парка большинства стран.

Для России военная авиационная техника и вооружение вносят определяющий вклад в экспорт продукции военного назначения. При этом есть все основания полагать, что в перспективе данный тренд сохранится с учетом вывода на рынок конкурентоспособных российских образцов авиационной техники и вооружения.

В силу интенсивного развития средств и способов воздушного нападения можно также ожидать сохранения в обозримой перспективе высокого спроса и на средства ПВО.

– Каково географическое распределение поставок и заказов на авиационную технику, авиационные средства поражения и средства ПВО, осуществляемых по линии "Рособоронэкспорта"?

– Россия в период 20142018 годов усилила свое положение на рынках авиационной техники в странах Ближнего Востока, Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и Латинской Америки.

Ожидаемое выведение на рынок новых многофункциональных истребителей и военнотранспортных самолетов, а также сохранение устойчивого спроса на российские военнотранспортные и боевые вертолеты создают необходимую базу для сохранения позиций России на мировом рынке авиационной техники.

Что касается средств ПВО, то они наиболее востребованы в странах ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока.

– Какие страны являются крупнейшими партнерами "Рособоронэкспорта" в этих сегментах? У многих до сих пор еще сохраняется стереотип, что крупнейшие покупатели данных видов вооружений – это Индия и Китай, так ли это на самом деле?

– Безусловно, Индия и Китай сохраняют значимость для России в качестве стратегических партнеров по военнотехническому сотрудничеству, которым придается особое значение.

Вместе с тем благодаря высоким летнотехническим характеристикам, функциональным и боевым свойствам, возможности эксплуатации в различных климатических условиях российская авиационная техника востребована по всему миру.

Интерес к российской продукции проявляют страны, которые нуждаются в перевооружении на авиационную технику и вооружение, сбалансированные по критерию "эффективность – стоимость". Это страны, как уже было отмечено мною ранее, Ближнего Востока, Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и Латинской Америки.

Крупнейшими покупателями российских средств ПВО действительно являются Индия и Китай, но в последние годы к ним добавились и другие государства.

– Известно, что работа по расширению географии поставок продукции военного и двойного назначения – это очень нелегкий труд, не всегда приносящий сиюминутные результаты. И все же можно ли в ближайшее время ожидать расширения географии поставок авиационной техники, авиационных средств поражения и средств ПВО, осуществляемых по линии "Рособоронэкспорта"? В каком направлении специалисты компании действуют наиболее активно?

– "Рособоронэкспорт" при поддержке "Ростеха" проводит активную маркетинговую политику, включающую в том числе участие в крупнейших авиационных выставках и салонах, в международных тендерах, что, безусловно, благоприятно сказывается на увеличении спроса на российскую технику, а также на расширении перечня стран, проявивших к ней интерес.

На мировом рынке позиции России в сегментах авиационной техники и авиационных средств поражения традиционно сильны. Кроме того, крупные контракты на поставку зенитной ракетной системы С400 "Триумф" открывают России окно возможностей для продвижения современных высокотехнологичных систем ПВО.

– В какой степени успешная кампания Вооруженных сил РФ в Сирии повлияла на спрос заказчиков на российские авиационную технику, авиационные средства поражения и средства ПВО?

– Развернутая в Сирии авиационная группировка ВКС России, в состав которой входили современные образцы авиационной техники, в том числе истребителибомбардировщики Су34, многофункциональные истребители Су30СМ, Су35С, боевые вертолеты Ми28Н и Ка52, транспортнобоевые вертолеты Ми35М, а также военнотранспортные вертолеты Ми8АМТШ, успешно выполнила задачи огневого поражения ключевых объектов боевиков, создав необходимые условия для дальнейших действий сухопутных подразделений Сирийской армии.

Авиационные подразделения ВКС России наглядно продемонстрировали высокую эффективность решения задач огневого поражения противника авиационными комплексами с применением широкой номенклатуры управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения. Эти обстоятельства оказали благоприятное влияние на потенциальных заказчиков при принятии решения о закупке российской военной авиационной техники.

Считаем также, что значительно увеличился интерес иностранных заказчиков к российской технике ПВО, в частности к зенитной ракетной системе С400, зенитному ракетнопушечному комплексу (ЗРПК) "ПанцирьС1", а также к средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

– Есть ли какиелибо примеры того, что та или иная сторона (страна) прямо указывала на то, что решение о покупке тех или иных систем оружия или образцов военной техники было принято именно на основе изучения боевого опыта, полученного российскими военными в Сирии?

– Любой опыт боевого применения военной техники, особенно авиационной, в войнах и вооруженных конфликтах внимательно изучается всеми потенциальными заказчиками. Востребованность российских боевых самолетов и вертолетов на мировом рынке является дополнительным подтверждением общеизвестного факта – в боевых действиях российское оружие эффективн и надежно.

– Какие образцы российской авиатехники, авиационных средств поражения и средств ПВО можно назвать сегодня "бестселлерами"?

– Перечень такой техники достаточно широк.

Среди наиболее популярных в мире российских самолетов сегодня в лидерах многоцелевой сверхманевренный истребитель Су35, различные модификации самолетов Су30, многофункциональные фронтовые истребители МиГ29М/М2 и учебнобоевой самолет Як130.

Из вертолетной техники наиболее востребованы военнотранспортные вертолеты Ми17В5 и Ми171Ш, тяжелый транспортный вертолет Ми26Т2, транспортнобоевой вертолет Ми35М, а также боевые вертолеты Ми28НЭ и Ка52.

Из техники ПВО можно отметить ЗРС С400 "Триумф", ЗРК "БукМ2Э" и "ТорМ2Э", ЗРПК "ПанцирьС1", а также ПЗРК "ИглаС".

Российское авиационное ракетное оружие имеет преимущество перед зарубежными аналогами в силу реализации в нем уникальных технико-конструктивных решений и новейших технологий, обеспечивших высокую точность поражения целей.

Наибольшим спросом среди инозаказчиков пользуются управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой и средней дальности. Благодаря своим ТТХ, заложенным конструктивно-техническим решениям и боевым свойствам в этих сегментах рынка устойчивые позиции занимают авиационные ракеты Р-73Э и РВВ-АЕ. Вывод на рынок новых управляемых ракет РВВ-МД и РВВ-СД позволит укрепить на нем наши позиции.

Важным событием на мировом рынке авиационных ракет класса "воздух-воздух" стало создание и появление на нем российской управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД, которая может обеспечить существенное повышение экспортного потенциала современных многоцелевых истребителей поколения 4++, тем более, что в этом сегменте российской ракете зарубежных аналогов на сегодняшний день нет.

Российские авиационные управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" включают в себя ракеты "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты.

Среди новинок в классе "воздух-земля" – целое семейство авиационных модульных управляемых ракет малой дальности типа Х-38М (38МЛЭ, 38МКЭ, 38МАЭ, 38МТЭ) с различными головками самонаведения, Х-59МК2, боевые свойства которых находятся на уровне лучших мировых образцов.

В сегменте противокорабельных ракет лидирующее место занимают ракеты Х-31А. Существенный интерес инозаказчики проявляют к ракетам Х-35УЭ.

Высокоскоростные авиационные управляемые ракеты класса "воздух-РЛС" Х-31П (ПК) и Х-31ПД (с увеличенной дальностью пуска), предназначенные для поражения средств ПВО противника, имеют большую сверхзвуковую скорость полета и широкий диапазон высот и дальностей пуска, что обеспечивает их практическую неуязвимость от огневого воздействия средств ПВО в дуэльных ситуациях. Наряду с ними в сегменте противорадиолокационных ракет достойное место также может занять Х-58УШКЭ с ее уникальными характеристиками и реализованными в ней новыми конструкторско-техническими решениями.

– Смогут ли упомянутые вами образцы вооружения и военной техники сохранить свой статус "бестселлеров" в перспективе или же им на смену придут более совершенные разработки?

– Упомянутые самолеты будут востребованы на мировом рынке и в дальнейшем, причем еще долго. Но укрепление позиций России в этом сегменте рынка "Рособоронэкспорт" связывает все же с выводом на него новых образцов техники. Естественно, в первую очередь хотелось бы отметить многоцелевой истребитель Су57Э, который уже многие мировые эксперты назвали лучшим самолетом пятого поколения. Кроме того, большое будущее ждет сверхманевренный многофункциональный истребитель в экспортном исполнении Су30СМЭ, истребительбомбардировщик Су32 (Су34Э), многофункциональные фронтовые истребители МиГ35/МиГ35Д, военнотранспортный самолет Ил76МД90А (Э), самолетзаправщик Ил78МК90А, модернизированный вертолет Ми171Ш для выполнения специальных и антитеррористических операций, многоцелевой вертолет Ми38Т, легкий многоцелевой вертолет типа Ка226Т с возможностью корабельного базирования, модернизированный боевой разведывательноударный вертолет Ка52 корабельного базирования.

Сохранит свои позиции и техника ПВО, по крайней мере на ближайшую перспективу, но любые военные системы постоянно совершенствуются.

– На ваш взгляд, смогут ли самолеты семейства "Су", а именно Су30 различных модификаций и Су35, удержать свои позиции на мировом рынке вооружений в конкурентной борьбе с американскими, европейскими, а теперь еще и китайскими аналогами? Чем берут покупателя наши боевые самолеты?

– Истребители Су35 и Су30 различных модификаций относятся к классу тяжелых истребителей, конкуренцию которым на мировом рынке составляют как тяжелые американские истребители F15SE, F18E/F Block II, так и истребители средней размерности, к которым относятся американский F16V Block 70, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rаfale C/B, шведский JAS39 E/F Gripen. При продвижении Китаем на мировой рынок тяжелого истребителя пятого поколения J20 он также может составить конкуренцию нашим самолетам.

Российский истребитель Су35 привлекателен для потенциальных заказчиков прежде всего высокими летнотехническими характеристиками, по большинству которых, включая тактический радиус, вес боевой нагрузки, режим сверхманевренности, запас топлива во внутренних баках, практический потолок, он превосходит конкурентов. Это обеспечивает ему более высокую эффективность применения или возможность решения боевых задач меньшим количеством самолетов.

По массе боевой нагрузки Су35 является лучшим в классе многоцелевых истребителей, а по своим боевым возможностям превосходит любой многоцелевой истребитель четвертого поколения, вплотную приближаясь к истребителям пятого поколения.

Наличие двух летчиков на борту Су30СМЭ и оптимальное распределение функций между ними – командир сосредоточен на пилотировании самолета, а второй летчик на управлении комплексом вооружения – обеспечивает данному самолету высокую боевую эффективность, снижает психологическую и физическую нагрузку на летчиков.

Кроме того, наличие второй кабины с органами управления, идентичными кабине пилота, позволяет использовать Су30СМЭ в качестве учебнобоевого самолета для обучения летного состава технике пилотирования и боевому применению, а также для восстановления и поддержания навыков пилотирования в строевых частях без закупки учебнобоевых самолетов.

Уникальные боевые свойства и характеристики истребителей Су35 и Су30СМЭ предопределяют сохранение на них высокого спроса в среднесрочной перспективе.

– Одно время серьезная ставка в наращивании экспорта российской боевой авиационной техники делалась на новейший отечественный истребитель МиГ35. Каковы сегодня его шансы на повторение экспортного успеха своего предшественника – истребителя МиГ29?

– Многофункциональные истребители МиГ35/35Д являются дальнейшим развитием истребителей МиГ29М/М2.

Для иностранных заказчиков всегда важен фактор того, как к предлагаемой им продукции относятся в самой странепроизводителе. Здесь показательно вот что: МиГ35 уже встали в строй ВКС России и, по заявлениям руководства РСК "МиГ", поставки в отечественные Вооруженные силы будут продолжаться. МиГ35 будет участвовать в индийском тендере на поставку 110 многоцелевых истребителей, и здесь фактор оснащения этими самолетами Российской армии, уверен, сыграет большую роль.

Состав бортового оборудования и вооружения МиГ35 не уступает европейским и американскому многоцелевым истребителям последних модификаций, что создает благоприятные условия для его продвижения на внешний рынок. В сегменте средних (легких) истребителей МиГ35 может занять до 2530% доступного для России рынка.

– А какое место в поставках или портфеле заказов "Рособоронэкспорта" сегодня занимают самолеты семейства МиГ29? Ведь таких машин было поставлено, без всякого преувеличения, великое множество, а поэтому их эксплуатантам нужны и ремонт, и модернизация. Как с этим обстоит дело?

– Вы правы, МиГ29 благодаря удачной конструкции и высоким летнотехническим характеристикм без преувеличения относится к числу наиболее распространенных истребителей четвертого поколения. Достаточно отметить, что в общей сложности за рубеж было поставлено свыше 900 истребителей МиГ29 различных модификаций, из них свыше 500 самолетов до сих пор эксплуатируется в 20 странах мира.

РСК "МиГ" проводит работы, направленные на продление ресурса и наращивание боевых возможностей ранее поставленной авиационной техники. Особо отмечу, что истребители МиГ29 обладают значительным потенциалом для модернизации, что гарантирует им летное долголетие.

Сегодня иностранные заказчики огромное внимание уделяют вопросам послепродажного обслуживания закупаемых вооружений и боевой техники. Естественно, у нас с ними прекрасная обратная связь, и в какойто момент мы поняли, что в этом вопросе не все гладко. Произошло переформатирование системы послепродажного обслуживания, и теперь российские предприятия очень серьезно относятся к своим обязательствам по поддержанию производимой ими техники в боевой готовности. Этим обеспечивается безукоризненность исполнения и ведения прорывных контрактов, заключенных "Рособоронэкспортом".

"Рособоронэкспорт" уже заключил ряд соглашений о взаимодействии при обеспечении комплексного сервисного обслуживания поставленной продукции военного назначения с ведущими российскими холдингами и предприятиями. Не собираемся на этом останавливаться.

При этом хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня на рынке действует ряд компаний, предлагающих свои услуги по обслуживанию и ремонту российской военной техники, но не имеющих никаких сертификатов производителей и, естественно, необходимого опыта, знаний и технической возможности качественно производить работу. К сожалению, стремясь сэкономить на мелочах, некоторые заказчики соблазняются их предложениями и ставят под угрозу жизни пилотов, работоспособность техники и в какойто степени имидж российского оружия. Мы стараемся предупредить такие факты и при подписании контрактов на поставку техники предлагаем заказчикам наиболее выгодные условия по ее дальнейшему обслуживанию и обеспечению правильной эксплуатации.

– В свое время знаменитый российский конструктор Михаил Миль говорил, что Россия просто создана для вертолетов. Именно поэтому поставки боевой вертолетной техники в Российскую армию всегда шли в очень значительных объемах. А насколько сегодня велик спрос на отечественные боевые винтокрылые машины за рубежом? Какие модели наиболее востребованы?

– В период 2006–2016 годов лидерство в объеме поставок на мировой рынок средних многоцелевых и военнотранспортных вертолетов сохраняли российские вертолеты типа Ми17 производства холдинга АО "Вертолеты России", объем экспорта которых (свыше 800 единиц) превысил общий объем поставок зарубежных аналогов – вертолетов ЕС725, UH60, NH90 и S92. Всего же за последние 30 лет в более чем 100 стран мира экспортировано более 4 тыс. вертолетов типа Ми8/Ми17.

Производимые в настоящее время российские средние военнотранспортные вертолеты типа Ми17В5, Ми171Ш и их последующие модификации сохранят конкурентоспособность и будут востребованы, особенно в странах Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и СНГ.

– В связи с громкой рекламой, сделанной в последнее время системе С400 за рубежом, возрос ли к ней интерес со стороны потенциальных заказчиков?

– Значительно возрос, несколько потенциальных заказчиков целенаправленно просили провести презентации.

– Воплотился ли уже этот интерес в реальные соглашения?

– В настоящее время в проработке "Рособоронэкспорта" имеется ряд заявок на поставку "Триумфов". Уверен, твердые контракты обязательно будут. В то же время стоит признать, что не каждое государство может себе позволить приобрести лучшую в мире, но при этом не самую дешевую систему ПВО.

– В минувшие годы серьезный интерес зарубежных заказчиков был проявлен к российскому ЗРПК "ПанцирьC1". Можно ли сегодня подвести итог – во что в плане поставок и стоимости контрактов вылился этот интерес? Какие страны стали заказчиками данного образца вооружения?

– В настоящее время ЗРПК "ПанцирьС1" находится на вооружении ряда стран Ближнего Востока.

– На ваш взгляд, сможет ли другая система ПВО малой дальности повторить успех "Панциря"?

– Конечно, "Панцирь" сейчас на слуху, особенно после успешного применения комплексов в целях обеспечения ПВО российских баз в Сирии, но у нашей оборонной промышленности есть и другие комплексы, которые мы можем предложить в этом сегменте рынка. Например, новейший зенитный ракетный комплекс "ТорЭ2" по своим уникальным боевым возможностям и техническим характеристикам превосходит большинство аналогов на мировом рынке, а по мобильности и живучести ему нет равных. Кроме того, стоит упомянуть имеющиеся модификации "Панциря", в частности морской "ПанцирьМЕ", дебютировавший в этом году за рубежом на выставке IDEX в АбуДаби.

В настоящее время также ведутся работы по модернизации самого "Панциря", которые значительно повысят его боевые возможности.

– В наше время, когда образцы вооружения становятся все более технологичными, радикально возрастает роль этапа подготовки военнослужащих и технических специалистов к ее эксплуатации и боевому применению. Соответственно растет роль и различных тренажерных средств и обучающих программ и курсов? Насколько активно действует в этой сфере "Рособоронэкспорт"? Можно ли назвать конкретные примеры в этой части?

– При продаже всех средств ПВО обязательно осуществляется подготовка иностранных специалистов и поставка соответствующих тренажеров. Для авиационной техники обучение специалистов и поставка авиационных средств обучения, как правило, также является неотъемлемой частью контрактов.

"Рособоронэкспорт" и здесь проявляет высокую клиентоориентированность: обучение военнослужащих и персонала может проводиться как в России – в военных вузах, учебных центрах и на полигонах, так и непосредственно в стране, куда выезжают российские инструкторы и технические специалисты. Ежегодно только в России проходят подготовку и обучение свыше 1 тыс. человек.

– В последние годы многие страны мира – импортеры оружия постепенно отходят от простой формулы "продавец – покупатель" и все чаще стремятся перейти к этапу совместной разработки и производства тех или иных образцов продукции военного и двойного назначения, активно вовлекая в этот процесс национальную оборонную промышленность. Часто выдвигаются серьезные требования по офсетным программам. В какой мере "Рособоронэкспорт" готов идти или уже идет на реализацию таких схем: совместная разработка и офсетные программы? Всем известна программа "Брамос" по созданию уникальной сверхзвуковой крылатой ракеты, а можно ли назвать другие успешные примеры в этой области?

– Главным трендом мирового оружейного рынка сегодня мы видим заинтересованность партнеров в развитии или создании собственных обороннопромышленных предприятий. Предприятия госкорпорации "Ростех" при поддержке "Рособоронэкспорта" сегодня уже реализовали ряд проектов по технологическому партнерству и обладают в этой области хорошими компетенциями. В первую очередь следует упомянуть программу лицензионного производства Индией многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Мы также создали совместные предприятия по производству вертолетов Ка226Т и автоматов Калашникова АК203 в Индии, гранатометов "Нашшаб" в Иордании, построили и продолжаем строить заводы по производству автоматов Калашникова в ряде стран. Совместно с иностранными партнерами выполняем различные НИОКР в области вооружений. В развитии – проекты в странах ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки.

Кроме того, мы активно сотрудничаем с нашими партнерами по офсетным программам. По такой схеме уже построили и открыли сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми35М в бразильском БелуОризонте, также по офсетной программе создали сервисный центр по ремонту российских вертолетов в Перу. Есть офсетные контракты и на поставку вооружения и военной техники.

– Многих интересует вопрос: насколько готва Россия вести совместную разработку истребителя пятого поколения с зарубежными странами? Стоит ли нам двигаться в этом направлении или в части, касающейся столь сложных образцов вооружения и военной техники, лучше действовать по схеме простой продажи уже готовой продукции?

– Стремление ряда стран к созданию или наращиванию производственных мощностей собственной авиационной промышленности предопределяет поиск различных форм сотрудничества с Россией для совместного выпуска перспективных образцов вооружения и военной техники, в том числе пятого поколения. Россия открыта для реализации таких совместных проектов на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

– Ваша компания уже хорошо известна не только как поставщик продукции военного и двойного назначения, но и как компания, вкладывающая значительные силы и средства в ряд отраслей отечественного обороннопромышленного комплекса. Насколько эта деятельность важна для "Рособоронэкспорта"? Можно ли привести какието наиболее характерные примеры из этой области деятельности компании?

– Мы очень плотно взаимодействуем с российскими оборонными предприятиями, большинство которых входит в состав госкорпорации "Ростех", как в маркетинговом, так и в чисто техническом плане. Ряд образцов продукции, успешно продвигаемых на рынок, разработаны с участием наших специалистов.

За последние годы мы подписали соглашения и программы совместной деятельности по продвижению продукции военного назначения на мировой рынок практически со всеми ведущими холдингами и предприятиями российской промышленности. Также взаимодействуем с ними в вопросах выявления, правовой охраны и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности в процессе военнотехнического сотрудничества.

Кроме того, большая работа ведется по линии Союза машиностроителей России, где я занимаю должность заместителя председателя и параллельно являюсь куратором Ярославского и Саратовского региональных отделений. У нас сегодня отличное деловое взаимодействие с губернаторами этих и других российских субъектов, правительствами, профильными министерствами. Хочу отметить, что должностные лица на местах хорошо понимают роль экспорта производимой у них в регионах высокотехнологичной продукции в развитии и поддержании промышленности.

– Сегодня уже буквально чуть ли не в ежедневном режиме поступают новости о тех или иных санкциях, которые то вводятся против нашей страны, то продлеваются на очередной срок. В какой степени введенные против России санкции оказывают влияние на профессиональную деятельность "Рособоронэкспорта" в области военнотехнического сотрудничества? Как вашей компании удается избежать негативного влияния санкционной войны, развязанной против нашей страны?

– К сожалению, негативное влияние от санкций есть – к примеру, полностью остановлена работа с США, рядом европейских стран. Впрочем, для нас это не так больно, как хотелось бы инициаторам этих санкций. Мы постепенно адаптировались к новой ситуации, а импортозамещение успешно состоялось как программа.

Особое внимание теперь уделяем все более широкому применению в расчетах национальных валют, включая российские рубли. Скорее, теперь санкции больнее бьют по самим США и странам ЕС, по их компаниям. Конечно, мы выступаем за снятие всевозможных санкций. Это принесет пользу всем участникам рынка вооружений. Аналогичной позиции, кстати, придерживаются и ведущие европейские компании, с которыми мы работали ранее. Сегодня они упускают колоссальную прибыль изза невозможности сотрудничества по нашим контрактам.

В целом в "Рособоронэкспорте" накоплен огромный опыт сотрудничества и приобретены компетенции работы в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах. Представьте только: с момента основания компании, 2001 года, мы поставили продукции на сумму более 150 млрд долл.

Сегодня нами опробованы и могут широко применяться самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и т.д. Это позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру.

Этот принцип, кстати, прописан в стратегии развития "Рособоронэкспорта". Следуя ему, мы успешно развиваем и планируем военнотехническое сотрудничество с другими странами, имея при этом в резерве не только программы банковской поддержки российского экспорта и помощь различных экспертных сообществ абсолютно на всех уровнях, но и – самое главное – всестороннюю мощную поддержку со стороны государства.

– Какие образцы авиационной техники, авиационных средств поражения и средств ПВО компания "Рособоронэкспорт" планирует представить на МАКС2019? На что будет сделан упор? На что вы рекомендуете обратить внимание экспертов?

– На МАКС2019 будет широко представлена продукция многих предприятий госкорпорации "Ростех". Прежде всего, Объединенной авиастроительной корпорации, холдинга "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорации, концерна "Радиоэлектронные технологии".

Основное внимание планируем сосредоточить на экспонировании продукции с высоким экспортным потенциалом: многоцелевого сверхманевренного истребителя Су35, многофункциональных истребителей Су30СМЭ и МиГ35, истребителябомбардировщика Су34Э, перспективного многоцелевого истребителя Су57Э, а также ряда образцов вертолетной техники.

В части техники ПВО большим экспортным потенциалом обладают ЗРС С400 "Триумф", ЗРК "Викинг", "ТорЭ2", "Сосна" и "ГибкаС", ЗРПК "ПанцирьС1", ПЗРК "Верба", РЛС "ПротивникГЕ", "ПодлетЕ", "Прима" и "Гармонь", а также комплекс РЭБ "Репеллент".

– Спасибо за интервью!

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО