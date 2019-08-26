Американские авианосцы теряют значимость

Гиперзвуковое оружие делает уязвимыми корабельные ударные группы США

Наличие авианосцев в составе флота любой державы всегда повышало ее статус, а в Соединенных Штатах начиная с 1960х годов они стали главным геополитическим оружием, и в военной доктрине Америки им придается особое значение. Авианосные ударные группы (АУГ) Военноморских сил должны были находиться во всех стратегических точках мира, обеспечивая присутствие США. Теперь же в адрес плавучих аэродромов звучит все больше критики, и они все реже появляются в водах Мирового океана.

6 августа текущего года National Interest разместил статью, в которой рассматривались предложения Т.Х. Хаммеса, полковника морской пехоты в отставке и ведущего научного сотрудника Института национальных стратегических исследований Национального университета обороны США по поводу будущего авианосцев Америки. АУГ становятся все более восприимчивыми к атакам на удаленных расстояниях, а продолжающееся развитие технологий сверхскоростных ракет несет в себе угрозу их уничтожения – "один выстрел, один удар", считает Хаммес.

В стратегии ВМС США "Динамическое развертывание сил", построенной на глобальном мгновенном ударе, корабли, в том числе авианосцы, должны быть развернуты в течение 96 часов в любом месте планеты для нанесения первого обезоруживающего удара по противнику. В 2018-м боевую готовность авианосцы не подтвердили: многие из них оказались в ремонтных доках. По мнению экспертов, эпоха этих морских гигантов заканчивается. Растущая стоимость эксплуатации и технические неполадки лишь повышают финансовые затраты и без того самых дорогостоящих мобильных авиабаз, которые сталкиваются с серьезными проблемами по проведению ремонта.

Боевая эффективность АУГ стремительно уменьшается в связи с появлением нового класса гиперзвуковых противокорабельных ракет, а совершенствующиеся средства разведки и целеуказания делают их удобной мишенью для высокоточного оружия. Еще одно американское издание, Defense News, называет авианосцы "сидящими утками", которые ждут, пока поразит российское или китайское оружие. Может, хоть охотничья терминология придет на помощь – по правилам охотников стрелять в сидящих уток неэтично.

В случае попадания ракеты в цель вместе с плавучим аэродромом будет уничтожена вся его авиационная группа, состоящая из самолетов и вертолетов различного типа и назначения. Американский сенатор Ангус Кинг, известный своим особым расположением к ВМФ США, предупредил, что гиперзвуковое оружие делает носители устаревшим видом вооружения.

По мнению полковника Хаммеса, если бы Соединенные Штаты втянули другую великую державу в полномасштабный военноморской конфликт, победившей стороной скорее всего стала бы та, которая первой заменила свои ракеты и корабли. Большие, уязвимые и чрезвычайно дорогие суперносители ВМС США, вероятнее всего, станут жертвами такого сражения, считает Хаммес.

АУГ приступили к боевому дежурству спустя несколько лет после окончания Великой отечественной войны. Защиту от них осуществляли подводные лодки со сверхскоростными торпедами, крейсеры с гиперзвуковым противокорабельным оружием, сверхзвуковые бомбардировщики с управляемыми ракетами.

Но они не могли обеспечить прорыв противоракетной обороны авианосца и его сопровождения из десятка катеров, а также авиации и подводных лодок. Для наиболее эффективного способа борьбы против авианосных соединений США рассматривалось создание сверхскоростного самолета, который мог бы после обнаружения объекта в акватории океана пробить гиперзвуковой ракетой на скорости, в 4–5 раз превышающей скорость звука, мощную систему обороны плавающей базы и уничтожить ее.

Это стало возможно только в наши дни. Россия разработала гиперзвуковые ракеты, не имеющие аналогов в мире, об этом сообщил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию.

Высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который называют "убийцей авианосцев", представляет для святыни американской военной мощи экзистенциальную угрозу. Модернизированная версия двухместного сверхзвукового всепогодного МиГ31 является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, дальность поражения которой составляет почти 2 тыс. км. Для доставки также могут использоваться Ту22М3М и Су57. Максимальная скорость первой в мире баллистической ракеты воздушного пуска превышает скорость звука в 10 раз, что соответствует 10 Махам, которые маршевый двигатель развивает за несколько секунд, сохраняя возможность маневрирования. Удары "Кинжала" невозможно отразить, он неуязвим для современных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Эксперты говорят, что возможность перехвата исключается изза скорости подлета к цели, маневрирования и выбора наиболее эффективного угла атаки.

С 1 декабря 2017 года система была поставлена на вооружение на юге России. Министерство обороны РФ провело демонстрацию учебнобоевого пуска ракеты, который выполнил истребительперехватчик МиГ31 ВКС России.

В РФ создается перспективная противокорабельная ракета ПКР 3М22 "Циркон", разработанная в Военнопромышленной корпорации "НПО Машиностроениия", (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). Скорость "Циркона" достигает 8 М, дальность – от 500 до 1000 км. Эти ракеты будут размещены на тяжелых атомных ракетных крейсерах "Петр Великий", "Адмирал Нахимов" и ударной атомной подводной лодке "Ясень".

К созданию гиперзвукового оружия приступил Китай, и была разработана баллистическая ракета средней дальности DF26, которая попадает в разряд "убийц авианосцев". Она способна наносить удар по целям на суше, по крупным и средним кораблям в море и отвечать оперативно на ядерный удар. В апреле 2018 года DF26 поступила на вооружение НОАК.

США также начали активные разработки в этом направлении, американская компания Lockheed Martin в апреле 2018 года заключила с Министерством обороны США контракт на создание аналога российского гиперзвукового авиационноракетного комплекса "Кинжал" на сумму 928 млн долл.

Кроме того, в России производятся другие средства борьбы с авианосцами. Создан новейший ядерный беспилотный подводный аппарат "Посейдон", который в Америке назвали "ночным кошмаром". В аппарате размещена ядерная энергоустановка, скорость движения под водой – 200 км/час, погружение и перемещение возможно на глубинах до 1000 м.

Продолжается модернизация атомных подводных ракетных крейсеров, предназначенных для уничтожения АУГ. Подводные лодки проекта 949А "Антей", которые относят к "убийцам авианосцев", оснащены противокорабельными крылатыми ракетами 3М45 (П700) "Гранит". Вскоре их заменят "Калибры", которые были апробированы и показали хорошие результаты в Сирии. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить четыре "Антея", вооруженных ракетами "Калибр".

National Interest подчеркивает, что если программа американских авианосцев в связи с появлением гиперзвуковых ракет будет постепенно сворачиваться, то альтернативой может стать предложение Хаммеса, которое заключается в переносе акцента с плавучих аэродромов с истребителями на возможность применения большого количества ракет за счет подключения многочисленного парка недорогих коммерческих кораблей, вооруженных ракетами. Оснащение торговых судов ракетными пусковыми установками увеличит способность флота к быстрой мобилизации в случае кризиса. Если будут массово использоваться контейнеровозы, коммерческие моряки могут быть добавлены в качестве членов военноморского резерва, а корабли начнут быстро оснащаться ракетными технологиями и при необходимости привлекаться к конфликту.

Полковник не выступает за ликвидацию американских авианосцев сразу, он предлагает оставить до окончания срока эксплуатации к 2050 году семь авианосцев и еще четыре – к 2070 году.

Но есть и другие мнения, связанные с преимуществами, которыми обладают авианосцы, поэтому их трудно будет заменить торговому морскому флоту. Они обеспечивают возможность нанесения ударов по наземным целям, поддерживают американскую авиацию, относительно легко модернизируются с помощью новых усовершенствованных сисем вооружения, и, несмотря на уязвимость, их мобильность дает большую степень живучести, чем постоянные наземные базы. Кроме того, огромное политическое значение не только для флота, но и в целом для страны и за ее пределами свидетельствует о том, что отказ от этой составной части ВМС, вероятно, получит серьезный отпор в Америке. Тем более существует подписанный в начале года многомиллиардный контракт с судостроительной компанией Huntington Ingalls на производство двух авианосцев класса Ford. Но в проекте закона о национальной обороне на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября текущего года, говорится, что новые авианосцы могут быть не приняты на вооружение изза несовместимости с истребителями пятого поколения морского базирования F35C. Издание Drive сообщает, что вступивший в строй в 2017 году Gerald R. Ford не способен развертывать новейшие истребители и в строящихся моделях может быть такой же недостаток.

Сравнение 11 авианосцев США, которые сейчас находятся на вооружении ВМС США, и одного российского, имеющегося в распоряжении РФ, сводится к сопоставлению первого классического американского "Нимиц" 1975 года и нашего тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Ситуация с ремонтом и модернизацией "Адмирала Кузнецова", появление у России гиперзвукового оружия, которое значительно снижает эффективность авианосных групп потенциального противника, поднимает вопрос о целесообразности создания новых авианосцев для ВМФ России.

Если даже американская сторона задумывается о перспективности таких кораблей, являющихся для Америки наступательным военноморским вооружением, поддерживающим политику доминирования, то для России, имеющей оборонительную доктрину, вопрос производства столь дорогостоящей авианосной техники тем более не однозначен. В Пентагоне еще весной текущего года обсуждали решение исполняющего в тот период обязанности министра обороны США Патрика Шанахана списать авианосец "Гарри Трумэн" на 25 лет раньше срока с целью экономии бюджетных средств. Но авианосный флот – предмет особой гордости американцев, и эта инициатива не была поддержана.

Корпорация RAND в докладе о возможных направлениях развития носителей палубной авиации Future Carrier Options оценивает вариант создания судов с меньшим водоизмещением, от 20 до 70 т, и меньшей стоимости, которые могли бы заменить корабли водоизмещением 100 тыс. т. Но в итоге делается вывод, что адмиралы не захотят поступиться боевым потенциалом существующих суперавианосцев ради экономии средств. Да и в какую сумму выльется создание новых пока неизвестно.

Однако иностранные эксперты считают, что культ авианосцев, который вопреки всему попрежнему существует в ВМС США и Конгрессе, должен быть развенчан. Постепенно необходимо создавать рациональную военноморскую структуру с опорой на подводное вооружение и беспилотники. А Сенат подчеркивает, что вопросы уязвимости авианосцев придется решать Военноморским силам США.

Во время обсуждения перспектив авианосных групп Независимым военным обозрением с представителем ВМФ РФ и бывшим преподавателем Военной академии Генерального штаба ВС РФ прозвучало мнение, что в зависимости от целей, стоящих перед флотом, в оптимальный корабельный состав могут входить и авианосцы. Военноморской флот любого государства должен быть сбалансированным, то есть все элементы, составляющие его боевую мощь, и средства, их обеспечивающие, должны находиться в наиболее выгодном сочетании для выполнения возникающих задач, тем более в условиях военных действий или возможного ядерного конфликта.

Ирина Дронина