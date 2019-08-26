Система антитеррора в ФРГ

Структура, специфика и опыт работы

В 1972 году в Мюнхене произошло нападение на спортсменов в Олимпийской деревне. Западногерманская полиция, не имевшая опыта борьбы с террористами, не сумела справиться с ситуацией. В результате погиб германский полицейский офицер и заложники. Руководство МВД Германии через год приняло решение о создании антитеррористического подразделения в своей структуре. Этот период был ознаменован жестким противостоянием между странами НАТО и странами Варшавского договора. Западной Германии, которая принимала участие в противостоянии и была на передовом фронте борьбы против коммунизма, нужно было спецподразделение, имеющее навыки противодействия разведывательным организациям коммунистических стран. Таким образом, официальной причиной создания Группы охраны границ 9 (ГСГ 9) стало противодействие возможному арабскому терроризму.

Ситуацию катализировала германская террористическая леворадикальная группировка РАФ ("Фракция Красной Армии"), которая предпринимала силовые акции против видных деятелей Западной Германии. Несмотря на то что группировка заявляла, что она марксистская, была версия, что она создана при участии спецслужб Западной Германии, имеющих значительный опыт в создании радикальных движений. Целью этой организации была дискредитация коммунизма террористическими действиями. Эта группировка, начавшая действовать в 1968 году, и арабские террористические группы дали повод для создания успешного и сильного контртеррористического спецподразделения германской полиции. В своем выборе руководство МВД сделало ставку на пограничную охрану. Причина этого шага в том, что подразделение должно было стать стратегическим и уметь действовать по ту сторону границы в случае оперативного столкновения с агентами и подразделениями восточного блока. С другой стороны, никто лучше не был подготовлен для боевого столкновения, чем пограничная охрана Западной Германии. Фактически пограничная стража – это части безопасности государства. И с третьей стороны, в пограничной охране Западной Германии служили и продолжают служить лучшие и достаточно крепкие молодые люди, имеющие высокие физические показатели. Именно поэтому выбор остановился на них при формировании подразделения, а не на армии или флоте. Официальным инициатором создания подразделения стал подполковник пограничной стражи Ульрих Вегенер.

Во время мюнхенской бойни он был офицером связи МВД и координировал действия оперативных подразделений полиции. В Германии всегда была сильная национальная школа ведения специальных методов войны. В период Второй мировой войны она получила значительную практику на Восточном фронте, в Западной Европе и Африке. Немцы приобрели большой опыт в контрпартизанских операциях, в диверсионных действиях на Восточном фронте, в контрдиверсиях против британцев и американцев. Однако, чтобы не ассоциировать себя с нацистским режимом, МВД решило заручиться поддержкой Великобритании в создании спецподразделения. Подполковник Вегенер был отправлен в САС – прославленное спецподразделение армии Великобритании, специализирующееся на контрпартизанских, разведывательнодиверсионных и антитеррористических операциях. Задачей Вегенера было проанализировать британский опыт, объединить его с германским и создать уникальное полицейское подразделение безопасности, имеющее тактическое, оперативное и стратегическое предназначение. Вегенер взял за основу структуру САС, коечто добавил из опыта германских спецподразделений Второй мировой войны, коечто из опыта германской пограничной охраны и немало взял из опыта спецподразделений, имеющих значительный опыт борьбы с терроризмом.

Структура ГСГ 9

Организационноштатная структура ГСГ 9 напоминает САС Великобритании. ГСГ напрямую подчиняется министру внутренних дел Германии и действует по его распоряжению. Спецподразделение включает сухопутный отряд (100 человек), морской отряд (100 человек), парашютный отряд (50 человек), центральное управление. Сухопутный отряд специализируется на контртеррористических операциях на суше с учетом любого вида местности и сложности захваченного объекта. Его задачи – противодействие и освобождение заложников, противостояние киднеппингу, терроризму, похищению, крупному вымогательству, угрозам применения взрывчатых веществ.

При создании ГСГ 9 руководство МВД настаивало, чтобы подразделение также специализировалось на противодействии ядерному, химическому и бактериологическому оружию. Этот отряд специализируется на освобождении заложников в самолетах, городских конструкциях, включая высотные, и на любых видах местности, включая горные.

Морской отряд специализируется на морских контртеррористических операциях. Его задачи – освобождение заложников на морских судах, противодействие захвату судов и использованию взрывных устройств. В процессе подготовки отряд взаимодействует с боевыми пловцами Бундесвера.

Парашютный отряд предназначен для различных видов десантирования с любого вида воздушного транспорта, включая самолеты и вертолеты на любой объект, где бы он ни находился. Речь идет о любом виде местности или любой точке мира. Парашютный отряд использует все виды парашютов и умеет десантироваться с задержкой времени.

Центральное управление отвечает за вооружение, амуницию и снаряжение сотрудников или операторов. Сотрудники этого управления занимаются подбором оружия, ВВ, средств защиты, транспорта, технических средств, средств связи для бойцов ГСГ. Оперативный штаб подразделения планирует, задействует, руководит деятельностью ГСГ во время боевой деятельности и во время обучения. Непосредственно за обучение отвечает тренировочное подразделение.

Техническое подразделение состоит из специалистов по работе с минными устройствами, включая устройства повышенной сложности. Задача этих специалистов – обеспечить бойцам ГСГ безопасность от взрывных устройств для достижения успеха в операции. В подразделение входит группа специалистов по использованию средств высоких технологий – ITспециалисты, специалисты по использованию роботов.

Тренинговое подразделение отвечает за набор и обучение новобранцев и переобучение бойцов ГСГ. В структуре ГСГ есть отдельная группа снайперов, которая тренируется независимо и подключается к операции командованием с учетом специфики задачи. Все оперативные отряды делятся на группы по пять человек.

Во главе ГСГ обычно находится четырехзвездный старший полицейский офицер, звание которого понемецки звучит как "полицайдиректор". Бойцы его называют "командор" или "командир". Высокое звание дает ему прямой доступ к министру внутренних дел.

Наиболее ВАЖНЫЕ операции ГСГ

Операция "Магический огонь" была проведена ГСГ в 1977 году и стала первой успешной акцией, в которой ГСГ успешно штурмовала самолет, освободила заложников и продемонстрировала высокую выучку. В аэропорту Пальма де Майорки на борт самолета компании "Люфтганза" проникли вооруженные палестинские террористы. Они захватили пассажиров в заложники и направили самолет в Сомали. Капитан воздушного корабля успел передать сигнал о захвате самолета, ГСГ была поднята по тревоге, посажена в самолет и направлена по следам захваченного лайнера. Командование ГСГ договорилось с командованием САС, который прислал своих операторовспециалистов по использованию и применению взрывчатых веществ. Самолет с заложниками и террористами на борту сел в Могадишо, столице Сомали. ГСГ и штаб контртеррористической операции в Германии получили эту информацию. На борту самолета с ГСГ находились высшие представители МВД Германии и сам Ульрих Вегенер, поэтому координация с правительством Сомали, ее полицией и вооруженными силами была налажена быстро. Когда самолет с ГСГ сел в Могадишо, армейские спецподразделения и полиция Сомали оцепили захваченный самолет. Высшие чиновники МВД Германии и Вегенер договорились о взаимодействии. Вторым бортом прибыли представители САС со своим снаряжением.

Для ГСГ операция стала квалификационным экзаменом. Вегенер командовал быстро и оперативно. Он четко распределил обязанности между штурмовыми, снайперскими группами и группами наблюдателей за захваченным самолетом. Сомалийские коммандос по договренности с Вегенером провели отвлекающую операцию с целью дать возможность штурмовым группам приблизиться к самолету. На взлетной полосе был разожжен костер. Тем временем штурмовые группы ГСГ с операторами САС забрались под фюзеляж захваченного самолета. По команде они одновременно и бесшумно вскрыли люки на фюзеляже и с помощью штурмовых лестниц проникли внутрь самолета. Операторы САС метнули светошумовые гранаты, нейтрализовавшие террористов. Бойцы ГСГ открыли точный огонь на поражение по террористам и поразили их за считаные секунды. ГСГ во время штурма использовал новый метод стрельбы, изобретенный Вегенером. В его основе – линейное построение операторов и одновременная поддержка огнем друг друга во время штурма и движения по объекту (самолету).

С 1982 по 1993 год ГСГ участвовала в захвате и аресте боевиков террористической организации "Фракция Красной Армии". Учитывая опасность и наличие стрелковой и другой военной подготовки у членов этой организации, ГСГ профессионально нейтрализовала их.

В нулевые годы ГСГ провела ряд операций в Ираке по защите персонала германского посольства от нападений, защите германской колонны от засады с применением РПГ, защите членов германской правительственной организации по оказанию помощи Technisches Hilfswerk (THW), работающей в Ираке, а также осуществила совместные спецоперации с силами спецопераций США, направленными на борьбу с повстанцами в Ираке.

За всю историю своего существования ГСГ 9 провела более 2 тыс. спецопераций.

Вооружение ГСГ 9

В отличие от САС и "Дельты", которые являются как по составу, так и по подчинению и предназначению армейскими антитеррористическими спецподразделениями, ГСГ является полицейским по предназначению и подчинено МВД, поэтому особое внимание в нем уделяется подбору снайперского оружия с учетом полицейских техник стрельбы. При выборе оружия командование ГСГ отдало предпочтение германским образцам. Необходимо заметить, что германское стрелковое вооружение, особенно снайперское, отличается высокой надежностью механизмов и качественной оптикой. Оно может смело конкурировать с британскими и американскими снайперскими винтовками.

Относительно недавно ГСГ взяла на вооружение снайперскую винтовку G29 с прицелом Steiner M5XI 52556. Эта винтовка оснащена сошками и пламегасителем. Спуск с предупреждением позволяет производить прецизионные выстрелы. Оптический прицел имеет хорошее разрешение, быстро настраивается и отличается высокой надежностью. Снайперская винтовка DSR1 производства германской компании DSRprecision GmbH также состоит на вооружении ГСГ. Легкая (вес 5, 9 кг), компактная, сконструированная по системе "буллап", она может использоваться также для штурмовых операций. Снайперская винтовка DSR 50 оснащена прибором бесшумнобеспламенной стрельбы и является модернизированным вариантом DSR1. Снайперская винтовка Heckler und Koch HK G28 имеет складную сошку, телескопический регулируемый приклад со щекой, а также оптический прицел Schmidt&Bender RMP 320x50 плюс установленный на нем лазерный дальномер. Она используется как для снайперской стрельбы, так и для штурмовых операций. На винтовку могут быть установлены ночные прицелы и лазерные целеуказатели. Штурмовые подразделения ГСГ вооружены автоматическими винтовками HK433, HK G36 и HK416A7. Все эти автоматические винтовки произведены германской оружейной компанией Heckler&Koch и доказали свою надежность и эффективность во время тестирования и в боевом применении. Кроме национального вооружения ГСГ использует и иностранное стрелковое вооружение, в основном австрийское. У ГСГ есть все необходимое вооружение для проведения антитеррористической операции любой сложности.

Специальный отряд ГСГ 9 проводит морские контртеррористические операции. Фото с сайта www.bundespolizei.de

Командиры ГСГ и их достижения

Создателем антитеррористического спецподразделения был полковник германской пограничной охраны Ульрих Вегенер. Во время Мюнхенских событий он был офицером связи МВД. Наблюдая беспомощность местной полиции в решении кризисной ситуации, полковник Вегенер проанализировал события и инициировал создание антитеррористического подразделения из бойцов пограничной охраны. Он лично прошел спецподготовку в 22м полку САС, уже имеющем опыт борьбы с террором, и адаптировал британский военный опыт и практику под германские условия. Свое высокое положение он использовал для прямого подчинения ГСГ непосредственно министру внутренних дел ФРГ. Полковник Вегенер успешно построил связи ГСГ не только с САС, но и с американской "Дельтой" и другими ведущими антитеррористическими спецподразделениями мира для обмена опытом. Он продвинул возможности ГСГ по всему миру, в результате его подразделение вошло в пятерку лучших, а его лично стали приглашать в качестве специалистаконсультанта по антитеррору и специалистанаставника во многие спецподразделения антитеррора по всему миру. Благодаря ему ГСГ участвует в международных полицейских учениях антитеррора. Он является первым разработчиком германской тактики антитеррора.

Командир ГСГ Уве Ди вместе с полковником Вегенером инициировали международную Combat Team Conference (CTC) – международную конференцию "Боевая команда", соревнование полицейских и военных спецподразделений с целью кооперации и обмена опытом. В соревнования включены этапы освобождения заложников, бой в городе, снайпинг.

Командир ГСГ Юрген Бишофф укрепил связи спецподразделения с МВД и по завершении службы в этой части был назначен начальником штаба полицейского управления, ответственного за антитеррористическую безопасность правительственных учреждений Берлина.

Командир ГСГ Фридрих Айхеле по завершении службы представлял интересы ГСГ в Европоле и отвечал за подготовку афганских полицейских.

Командир ГСГ Йорам Фукс добился увеличения спецподразделения на 100 человек и создания новой базы в Берлине.

Подготовка бойцов ГСГ

Значительное внимание уделяется снайперской подготовке, эта тренировка имеет свои особенности. Если "Дельта" и САС – это армейские антитеррористические подразделения, то ГСГ – полицейское подразделение как по по составу, так и по мировоззрению. Это сказывается на применении снайперских тактик. Снайперские группы ГСГ преимущественно тренируются в полицейской стрельбе, она имеет отличие от армейской антитеррористической стрельбы, созданной "Дельтой" и САС. Если снайперы "Дельты" и САС ориентированы на уничтожение террористов, то снайперы ГСГ натренированы на высокоточную стрельбу с учетом захвата террористов. Задача снайперов ГСГ не уничтожать, а способствовать захвату объектов (террористов) штурмовой группой. Поэтому поражение объекта полицейским снайпером требует более высокой точности, чем армейским.

Штурмовые группы спецподразделения натренированы на освобождение заложников в городских конструкциях любой сложности, на воздушном и морском транспорте. В условиях опасности применения ядерного и других видов терроризма ГСГ обучается противостоять применению террористами этих видов оружия.

Вегенер способствовал созданию в ГСГ творческой атмосферы. Командиры групп и подразделений ГСГ изучают тактики всех спецподразделений мира и изобретают свои методики антитеррора. Для обмена опытом ГСГ участвует в международных соревнованиях антитеррора Combat Team Conference (CTC) также принимает участие в международных соревнованиях SWAT Special Weapon and Tactics units – соревновании антитеррористических полицейских спецподразделений. Это престижное соревнование состоит из восьми подвидов: снайпинг, скоростная езда в условиях смоделированной антитеррористической операции, освобождение заложников и т.д. На последних соревнованиях SWAT ГСГ сумела занять призовые места во всех восьми подвидах, доказав высокий профессионализм.

Кандидаты в ГСГ проходят медкомиссию, сдают экзамены по физической подготовке, навыкам стрельбы и владения оружием, проходят психологические тесты. В случае успешной сдачи кандидаты в ГСГ зачисляются на 22недельный урс подготовки, который состоит из 13 недель базовой и 9 недель специализированной подготовки. Специализированная подготовка осуществляется с учетом направления бойца ГСГ в конкретный отряд – морской, сухопутный или воздушнодесантный, конкретную группу – наблюдения, снайперов, подрывников или штурмовую.

На немецком языке бойцы ГСГ называются Spezialeinsatzkommandos – "коммандос специальных действий". Название говорит само за себя и доказывает, что подразделение имеет не только оборонительную, но и наступательную направленность, поскольку коммандос – это бойцы разведывательнодиверсионных подразделений. ГСГ, специализируясь на антитерроре и противодействии диверсионным действиям, может успешно работать и как разведподразделение по борьбе с повстанцами.

ГСГ и современные военные и антитеррористические технологии

Спецподразделение располагает автопарком автомобилей MersedesBenz для спецопераций и вертолетной эскадрильей специальных операций с пилотами экстракласса. По мнению бойцов спецподразделений США, принимавших участие в совместных с ГСГ 9 контрповстанческих операциях в Ираке, пилоты ГСГ бесстрашны и мастерски управляют вертолетами в условиях повышенной сложности. Спецподразделение располагает современной противоминной аппаратурой, современными приборами ночного видения и целеуказания стрельбы. Свои технологии ГСГ совершенствует в условиях военных действий и повышенной террористической опасности в Афганистане и Ираке, защищая германские посольства и их сотрудников. На высоком уровне в ГСГ находится подготовка по рукопашному бою, поскольку штурмовые группы, полицейские по составу и менталитету, натренированы на захват объекта и противодействие нападению.

ГСГ укрепляет партнерские отношения по всему миру. Так, во время массового убийства в Мюнхене в 2016 году в антитеррористических мероприятиях вместе с ГСГ принимало участие австрийское антитеррористическое подразделение "Кобра". ГСГ поддерживала египетские антитеррористические подразделения во время операции по освобождению заложников в Египте в 2001 году, поскольку были захвачены германские туристы. ГСГ 9 консультировала индийское антитеррористическое полицейское спецподразделение в связи с терактом 2008 года в Мумбаи. ГСГ способствовала обучению антитеррористических спецподразделений Пакистана, Гонконга, Саудовской Аравии. Эта тренинговая деятельность ГСГ 9 не просто построение партнерских отношений, а миссия правительства Германии по расширению контактов и увеличению количества деловых и политических партнеров Германии. Поскольку ГСГ является одним из лучших спецподразделений антитеррора, спрос на обучение и сотрудничество с ней высок. В 2011 году ГСГ участвовала в аресте двух русских разведчиков в Гейдельберге, которых объявили шпионами. И это является доказательством того факта, что ГСГ выполняет поручения контрразведки Германии – Бюро по охране Конституции. Великолепная подготовка, физические показатели – а надо сказать что бойцы ГСГ по физическим возможностям напоминают гренадеров Фридриха Великого – позволяют им справиться с любым противником. Оперативная деятельность ГСГ, направленная на обучение зарубежных спецподразделений, защита германских граждан за рубежом свидетельствуют о том, что ГСГ нередко взаимодействует с германскими внешнеполитическими агентствами и расширяет возможности Германии. Будущее ГСГ связано с политическими и экономическими перспективами Германии, усилением ее внешнеполитической роли на мировой арене. Доминирующая роль Германии в ЕС, ее вклад в европейскую экономику будут способствовать усилению роли ГСГ в Европе и по всему миру, однако необходимо заметить, что главное – не допустить чтобы германские спецподразделения, прежде всего ГСГ, не скатились к тем акциям, которые они использовали во время Второй мировой войны, забыв о том, что люди важнее технологий, а спецподразделения существуют во имя мира, а не ради количества акций и достижений в спецоперациях. Поэтому во время наступательных акций командование ГСГ должно думать о том, чтобы это подразделение служило демократии.

Алексей Васильев