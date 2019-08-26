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26.08.2019
Известия.ru

США обвинили Россию в намерении нарастить ядерный потенциал

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн обвинил Россию в намерении нарастить ядерный потенциал в ближайшее десятилетие. Об этом 22 августа сообщает "РИА Новости".

По его словам, Москва якобы собирается это сделать за счет нестратегических зарядов. В это же время он подчеркнул, что Штаты остаются открытыми для верифицируемого контроля над вооружениями.

"Вопреки возмутительным утверждениям наших российских коллег мы явно заявили о серьезном интересе к контролю над вооружениями, что включает Российскую Федерацию и Китай", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

19 августа стало известно, что Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

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Китай
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ООН
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РСМД
Ядерный щит
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