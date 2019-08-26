Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество
МиГ-21 ВВС Мозамбика.
Источник изображения: acig.org
Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Планы военного сотрудничества обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве в четверг.
"Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространённом по итогам переговоров.
Отмечается, что встреча состоялась "в развитие российско-мозамбикских договоренностей, достигнутых на высшем уровне". "Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке", - говорится в пресс-релизе.
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