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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество

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МиГ-21 ВВС Мозамбика
МиГ-21 ВВС Мозамбика.
Источник изображения: acig.org

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Планы военного сотрудничества обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве в четверг.

"Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространённом по итогам переговоров.

Отмечается, что встреча состоялась "в развитие российско-мозамбикских договоренностей, достигнутых на высшем уровне". "Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке", - говорится в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Мозамбик
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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