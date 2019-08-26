Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Планы военного сотрудничества обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве в четверг.

"Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространённом по итогам переговоров.

Отмечается, что встреча состоялась "в развитие российско-мозамбикских договоренностей, достигнутых на высшем уровне". "Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке", - говорится в пресс-релизе.