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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Развитие гиперзвуковых ракет чревато новой гонкой вооружений - замгенсека ООН

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Массо-габаритный макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0036) в
Массо-габаритный макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0036) в ходе первого испытательного полета, 12.06.2019.
Источник изображения: авиабаза Эдвардс / ВВС США

Нью-Йорк (ООН). 22 августа. ИНТЕРФАКС - Развитие технологий гиперзвуковых ракет способно еще больше ухудшить ситуацию в сфере безопасности и подстегнуть гонку вооружений, заявила в четверг замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу

"Развитие систем вооружений с использованием технологий ракет, способных маневрировать на гиперзвуковых скоростях, могут еще сильнее подорвать стабильность и вызвать дестабилизирующую гонку вооружений", - сказала она на заседании СБ ООН.

В Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен во время слушаний в Сенате заявлял, что США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, которое успешно разрабатывают Россия и Китай. По его словам, в таких условиях США необходимо сделать упор на ядерные заряды малой мощности.

Однако президент США Дональд Трамп в начале 2019 года заявлял, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетами и не утратят лидерства в этой сфере.

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