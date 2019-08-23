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23.08.2019
ТАСС

Чехия закупит у США 12 ударных и многоцелевых вертолетов

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Боевые вертолеты Bell AH-1Z Viper
Боевые вертолеты Bell AH-1Z Viper из состава 267-й легкой боевой вертолетной эскадрильи (HMLA-267) авиации Корпуса морской пехоты США. Эль-СЕнтро (Калифорния), 16.11.2017.
Источник изображения: Matt Ottosen / www.ottosenphotography.com

Речь идет о машинах Viper и Venom

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Чехии получат в 2023 году 12 ударных и многоцелевых вертолетов американского производства. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар.

"В США будут куплены ударные вертолеты Viper и многоцелевые вертолеты Venom, - отметил он. - Они должны быть получены в 2023 году".

Речь, по словам главы военного ведомства, идет о восьми многоцелевых вертолетах UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper. Стоимость контракта, который должен быть подписан до конца года, составит 14,5 млрд крон (около $630 млн).

Поступившее в Прагу из Вашингтона предложение, как подчеркнул министр, предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание машин.

Ранее в Минобороны Чехии сообщали, что поставки будут осуществлять американские компании Bell Helicopter или General Electric, а чешское правительство готово было заплатить за эти машины 12 млрд крон (примерно $550 млн).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Продукция
AH-1 Cobra
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
General Electric
Textron
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