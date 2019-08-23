Путин сомневается, что США сообщат Европе, какое ПО используют в ракетах

МОСКВА, 21 августа/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин высказал сомнение в том, что США сообщат европейским партнерам, какое программное обеспечение они используют в своих ракетах. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинистё в Хельсинки.

"Что меня беспокоит: это испытанная ракета, как заявили в Пентагоне. Это Tomahawk. Это ракета морского базирования, ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и могут быть установлены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение в ракетах. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение в этих ракетах находится. Для нас это означает, что возникли новые угрозы, на которые мы обязаны реагировать", – цитирует Путина РИА Новости.

В понедельник стало известно, что США испытали на острове Сан-Николас в Калифорнии наземную крылатую ракету неядерной конфигурации, которая ранее запрещалась ДРСМД. Пентагон также опубликовал видео, на котором ракета из мобильной пусковой установки поразила цель после 500 километров полета.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США еще не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования.