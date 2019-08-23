Американцам удалось раздобыть для изучения танк Т-90 со сварной башней

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Американские военные заполучили в свое распоряжение танк Т-90 со сварной башней. Информация об этом появилась в паблике ВК "Военный осведомитель" со ссылкой на канал "Милитарист", сообщает информационное агентство "Новый город". Предполагается, что танк в США был доставлен из Ирака или Индии.

Напомним, танки Т-90 со сворными башнями начали серийно выпускаться с 2001 года в экспортном исполнении Т-90С для Вооруженных сил Индии, а затем с 2004 года и для армии Российской Федерации. В 2005 году российский вариант этой машины получил обозначение Т-90А. На данный момент, это самая мощная по бронированию серийная боевая машина в России.

Тем не менее, специалисты считают, что даже если произошедшее является правдой, большого ущерба обороноспособности России это не нанесет. "Скорее всего, речь может идти об экспортной машине, которая отличается от российских Т-90А упрощенной комплектацией, - прокомментировал ситуацию ИА "Новый город" источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. - Кроме того, российские танки имеют иной состав брони. Она более мощная. А вот что касается последствий для страны, передавшей в США Т-90С, то последствия для нее могут быть весьма серьезные. В случае если такой факт подтвердится, это будет расценено нами как нарушение договорных обязательств. Что повлечет за собой как штрафные санкции, так и отказ от гарантийных обязательств, поставок запасных частей и прочее".

Ранее Индия уже передавала Т-90С российского производства для изучения на Украину. Однако официального подтверждения этому не было.