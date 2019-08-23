РФ продолжает нарушать Договор по открытому небу, утверждают в госдепе США
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su
Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне полагают, что в 2018 году Россия продолжала нарушать Договор по открытому небу, говорится в распространенном в четверг докладе государственного департамента США.
В документе в частности отмечается, что Россия "установила пределы в 500 км над Калининградской областью для всех самолетов, вылетающих с аэродрома в Кубинке в рамках программы "Открытое небо".
Кроме того, Россия "отказывает в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".
В докладе подчеркивается, что "США из лучших побуждений продолжают оставаться готовыми работать с Россией для того, чтобы изыскать решения этих проблем".
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