В Госдепе США рассказали о причине "нарушения" Россией ДРСМД

Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В американском Госдепе заявили, что Москва нарушила ДРСМД "из-за возрастающих угроз вокруг своих границ".

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Госдепартамент США опубликовал новый доклад по выполнению США своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. В данном документе США в очередной раз возлагают вину за прекращение действия ДСРМД на Россию, заявляя, что Москва разработала ракету 9M729, которая "явно нарушила положения договора".

Соединенные Штаты определили, что Россия нарушает свои обязательства по Договору о РСМД не обладать, не производить и не проводить летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров, а также не иметь или не производить пусковые установки для таких ракет

- говорится в докладе.

В Госдепе утверждают, что Россия разочаровалась в ДРСМД уже давно и постоянно искала поводы для выхода из договора, так как "не могла владеть наземными установками с ракетами средней дальности". Первые попытки "дать понять", что Москва хочет выйти из ДРСМД, по мнению американских чиновников, появились еще в 2004 году при министре обороны Сергее Иванове, а в 2006 году в российском правительстве якобы публично стали говорить о необходимости размещения на территории России наземных установок ракет средней дальности.

По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ

- заявили в Госдепе.

Напомним, что ДРСМД прекратил свое существование 2 августа этого года после того, как из него официально вышли США, а уже 18 августа Пентагон провел испытание ракеты средней дальности наземного базирования. При этом в Вашингтоне отвергают обвинения в том, что данные разработки велись уже давно. По словам официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера, США приступили к разработке ракет только после того, как приостановили свое участие в договоре.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что расходы на разработку новых ракет в Вашингтоне заложили заранее, еще до выхода страны из договора, так как знали, что выйдут из него, переложив вину на Россию.