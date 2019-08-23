Беспилотник "Форпост-Р" совершил первый полёт – Минобороны РФ

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН – Министерство обороны РФ сообщило, что третий с начала августа беспилотный летательный аппарат для российской армии выполнил первый полёт.

"Беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" совершил первый полёт", - сказано в сообщении военного ведомства, распространённом в четверг.

Испытания комплекса завершаются, с 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) начнётся его серийная поставка в войска, информируют военные.

"Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса "Форпост". Прежними остались лишь внешние обводы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи. Наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащён современным отечественным двигателем АПД-85.

"Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств", - говорится в сообщении.

Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км. Она обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Ранее сообщалось, что тактический беспилотник "Форпост" представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на УЗГА с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов "Форпост", собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнёт получать полностью "локализованные" машины, к тому же прошедшие модернизацию с учётом боевого опыта в Сирии - "Форпост-М".

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолёта и наземную станцию управления. Масса одного самолёта составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты 6 км в течение 18 часов на удалении до 400 км.

20 августа Минобороны РФ информировало, что первый полёт выполнил также тяжёлый беспилотный летательный аппарат "Альтиус".

"Полёт проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", - говорилось в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, "комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток".

"Масса аппарата составляет около шести тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления",- говорилось в сообщении.

5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что тяжёлый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой нагрузки.

По данным СМИ, беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был передан УЗГА.

3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России был поднят в воздух другой тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник".

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Характеристики аппарата в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает комплекс самым тяжёлым из беспилотников, разрабатываемых в настоящее время.