Die Welt (Германия): после вопроса одного русского журналиста Маас перешел в наступление

Главы МИД России и ФРГ на встрече в Москве обсудили такие проблемы, как выполнение Минских соглашений, ситуация вокруг ДРСМД, нарушения в области свободы слова. Ни по одному из вопросов не было достигнуто согласие, утверждает автор. Разногласия, по его мнению, настолько велики, что министры не сделали никаких шагов навстречу друг другу, лишь померились, как принято говорить на языке дипломатии, "мягкой силой".

Сергей Лавров относится к типу политиков, который был известен еще по временам Советского Союза. Агрессивная решимость, мрачная любезность, серый костюм. Похож он и на руководителей переговоров из американской Палаты представителей - самоуверенных, в коконе из высокомерия и осознания своей силы. Вероятно, такие люди как российский министр иностранных дел сидели и за столами переговоров во времена князя Меттерниха. Мол, мы заказываем музыку, вы танцуете!

Хайко Маас, предпочитающий холодную элегантность в одежде и скорее сдержанный немецкий коллега Лаврова, всего полтора года занимающий пост министра иностранных дел, внешне и по манере поведения имеет мало общего с Лавровым, являющегося министром с 2004 года.

Но внешность обманчива! В среду в Москве после переговоров политиков и их делегаций в доме приемов российского Министерства иностранных дел произошло нечто весьма примечательное и необычное. Оба министра вступили друг с другом в пикировку во время последовавшей за переговорами пресс-конференции, хотя открыто они не нападали друг на друга, не обменивались ядовитыми замечаниями, а были даже весьма любезны по отношению один к другому: "Дорогой Сергей….", "За это я благодарен, Хайко..".

В дипломатии силами меряются мягкими способами

Министры даже заявили, что есть прогресс и с минским мирным договором, который призван разрешить российско-украинский конфликт на Востоке Украины. С 2014 года пророссийские, поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются там с украинскими правительственными войсками. Несмотря на перемирие недавно там опять произошли бои, в которых погибли люди. Однако, как заметил Маас, есть и позитивные сигналы, и этот момент нужно использовать.

На днях новый украинский президент Зеленский заявил о необходимости в ближайшее время организовать встречу глав государств и правительств в нормандском формате. Подобные встречи не проводилась с 2016 года. Президент Франции Эммануэль (Макрон Emmanuel) Macron сообщил во вторник после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что такая встреча может состояться уже на "ближайших неделях". Маас сказал по этому поводу, что возможно в скором времени будет организована и промежуточная встреча министров иностранных дел России и Украины при немецко-французском посредничестве. По его словам, в любом случае "нельзя допустить новых жертв в этой войне".

Лавров сформулировал свою позицию так же оптимистично и так же туманно. Он сказал, что нужно воспользоваться перспективами. Кроме того, Лавров призвал "уладить все спорные вопросы" в Персидском заливе. Тот факт, что США не только вышли из атомной сделки с Ираном, но и хотят запретить другим выполнять положения этого соглашения, вызывает у него озабоченность.

Нельзя путать подобные призывы, в том числе к солидарности против Вашингтона, с единодушием. Разногласия настолько велики, что оба министра не сделали никаких шагов навстречу друг другу, не возникло даже иллюзии, что германо-российские отношения хотя бы начинают налаживаться. В дипломатии силами меряются мягкими способами.

Затем Маас перешел в контрнаступление

После протестов оппозиции накануне выборов в московскую городскую Думу 8 сентября и последовавших за ними массовых задержаний Германию в России обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Один из российских журналистов затронул эту тему, однако Маас отразил выпад спокойно, но решительно. По его словам, "было бы нереалистично ни в настоящем времени, ни в будущем думать, что Германия или немецкие средства массовой информации хотят оказывать влияние на внутриполитические процессы в России, а тем более инициировать их".

Затем социал-демократический министр перешел в контрнаступление. То, что журналисту "Дойче Велле" мешают работать или даже задерживают его (речь шла о возможно ошибочном задержании за несколько часов до пресс-конференции), "абсолютно непонятно" и "противоречит свободе прессы". Подобные слова в среде дипломатов звучат довольно остро. Лавров парировал: по его словам, сотрудникам государственного телеканала RT в Германии тоже мешают в работе, не пускают на пресс-конференции, передачи блокируют.

Маас опять взял слово. Он сказал, что "в Германии не блокируют российские средства массовой информации и не ограничивают их в работе, иначе бы они не находились везде", где он появляется. Настолько же противоположные точки зрения высказали министры о заключенном в 1987 году Договоре о ликвидации баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 500 километров (ДРСМД), из которого США, сославшись на нарушение этого договора Россией, вышли и срок действия которого истек в этом году. Лавров пожаловался на то, что американцы провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, противоречащей договору ДРСМД.

Маас глазом не моргнул и сказал, что НАТО "сообразно отреагировала" на окончание действия договора о разоружении. Потому что еще до американского, заявленного еще в марте испытания, в России была разработана ракета средней дальности 9M729 (SSC-8 по классификации НАТО), которая по мнению не только США, но и НАТО нарушает двухсторонний договор между Вашингтоном и Москвой.

Лавров стоял на своем: американцы, сказал он, еще до этого нарушили ДРСМД, потому что в договор входят и ракетные пусковые установки. Размещенная в Румынии противоракетная установка может быть использована для запуска не только оборонительных, но и наступательных ракет. Одна из журналисток подхватила эту мысль, спросив, настаивает ли Маас на своем "утверждении", что только Россия нарушила договор о разоружении.

Социал-демократ ответил, что продолжает придерживаться этого "утверждения" и что тут речь идет о его позиции. По его словам, договор ДРСМД позволяет разработку новых ракет, но не их испытания, и поэтому Москва нарушила договор.

В СДПГ не очень-то принято прямо высказываться против Москвы или Путина. Маас с самого начала нарушал это неписаное правило к огорчению некоторых членов фракции. Еще в марте 2018 года он критиковал обстоятельства переизбрания Путина словами: "Результаты выборов в России не удивляют, так же как и обстоятельства, в которых они проходили".

В том же самом духе Маас, который в четверг встречается с представителями гражданского общества и неправительственных организаций, призвал Москву освободить 24 украинских моряка. Они попали в русский плен при попытке пройти из Черного моря в Азовское. Эти слова на Лаврова не произвели впечатления. Он намекнул, что моряки могли кое-что спрятать, что у украинцев были сотрудники спецслужб на борту, что они попытались пройти через залив нелегально. Этим людям грозит до шести лет заключения.

Пресс-конференция закончилась, Лавров и Маас, демонстрируя дружеское расположение дуг к другу, встали и направились на ужин. Но они - явно не друзья. Однако, кажется, что министры уважают друг друга. Возможно, потому, что они оба при всех различиях чем-то схожи между собой.

Ансгар Грау (Ansgar Graw)