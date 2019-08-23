Модернизированный беспилотник "Форпост-Р" совершил первый полет
Российские военные в 2020 году получат на вооружение новый беспилотник "Форпост-Р". Минобороны РФ опубликовало видео первого полета модернизированного беспилотника "Форпост-Р".
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, несмотря на внешние обводы, новый летательный аппарат изготовлен из отечественных комплектующих, программного обеспечения и двигателя АПД-85.
"Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 километров и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Взлетная масса аппарата составляет 500 килограммов. Продолжительность полета - 18 часов, высота - до шести тысяч метров.
Отметим, что разработанные на основе лицензионной копии израильского беспилотника Searcher2 беспилотники прежней версии могли находиться в воздухе не более 17 часов и нести полезную нагрузку в 100 килограммов. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.
Николай Грищенко
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