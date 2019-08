Десятка "самых грозных" спецподразделений мира - американская версия

Американское издание We Are The Mighty, специализирующееся на военной тематике, в прошлом месяце составило рейтинг 10-ти лучших и наиболее "грозных" спецподразделений мира. Несмотря на то, что публикация не самая свежая, обсудить её стоит.

Источник изображения: topwar.ru

На 10-й строчке этого рейтинга американского СМИ – спецподразделение "Снежный барс" вооружённых сил Китая. Отмечается, что это подразделение в своё время было задействовано в обеспечении безопасности Олимпиады-2008 в Пекине. Указывается, что китайские "снежные барсы" проходили совместное обучение с российскими подразделения антитеррора.

9-е место рейтинга WATM занимается британский спецназ SBS. Из материала:

SBS является британским эквивалентом морских котиков США. Процесс отбора для элитного спецназа – 90% отсева кандидатов после изнурительных 4-недельных тестов на выносливость, которые становятся всё более сложным и завершаются 40-километровым. Отмечено, что этот спецназ был задействован Лондоном в операциях против ИГИЛ, Талибан и Аль-Каиды (*террористические группировки, запрещённые в РФ).

На 8-й позиции польский спецназ GROM. Отмечено, что в 1990-м году польское спецподразделение "помогало советским евреям перебраться в Израиль". Сделано это было, как заявлено, в связи с тем, что переселению угрожала "Хизбалла".

7-ю строчку американского рейтинга занимает пакистанский спецназ SSG. При этом со ссылкой на Business Insider WATM пишет:

Для обучения этой пакистанской группы спецслужб требуется осуществить 36-мильный марш-бросок за 12 часов и пятимильный пробег в полном обмундировании с оружием за 20 минут. Если это правда ... то боже мой…

Отмечено, что SSG используется на границе с Афганистаном и Индией.

Шестёрка лучших, по версии издания, начинается с американского спецназа Delta. Указывается на то, что одной из успешных операций "Дельты" является "Красная заря" по захвату иракского лидера Саддама Хуссейна.

На пятом месте – спецназ французской жандармерии. Это тот самый, который при штурме не мог взобраться на холм из-за скользкой поверхности и дождливой погоды.

4-ю позицию рейтинга американского СМИ занимает израильский Sayeret Matkal, известный как "отряд 269". Из материала:

С момента своего основания в 1957 году Sayeret Matkal завоевал репутацию благодаря своим широким разведывательным возможностям и операциям по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. Возможно, одной из наиболее заметных операций является спасение в 1976 году, когда террористы захватили самолет Air France, перевозивший 250 пассажиров в Париж из Тель-Авива.

Тройка лидеров открывается достаточно неожиданно – испанским спецназом ВМС Fuerza. Это подразделение применяется для освобождения заложников с захваченных пиратами судов, в борьбе с террористами на море и на суше.

Второе место – российские спецподразделения. При этом авторы даже не знают, о каком именно спецподразделении РФ они говорят. Используется слово Spetsnaz – без перевода на английский. При этом российский спецназ в WATM называют "злобным наследником Красной армии, который перенимает американский опыт".

Источник изображения: topwar.ru

И – барабанная дробь – первое место. Конечно же, по американской версии, оно достаётся американским "морским котикам". Рассказывается, что при подготовке к вступлению в отряд соискатель должен уметь плавать под водой, прыгать с парашютом, бегать на длинные дистанции. Общая подготовка бойца SEAL составляет 18 месяцев.

По понятным причинам, этот и иные, ему подобные, рейтинги публикуются без какой-то реальной аналитической основы. На самом деле, "заочно" сложно сравнивать возможности спецподразделений разных стран мира. Если уж действительно хотят сравнить спецназовцев в деле, пусть приезжают в центр подготовки бойцов спецназа в Чеченскую Республику – там отряды могли бы проявить себя в соревновательном ключе, а не виде измышлений американских журналистов и блогеров на бумаге.

Разбор от "Уставшего оптимиста":