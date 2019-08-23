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23.08.2019
Известия.ru

Названы сроки поставок в войска новых беспилотников "Форпост-Р"

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БПЛА "Форпост-Р"
БПЛА "Форпост-Р".
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Серийные поставки в Вооруженные силы России новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Форпост-Р" начнутся с 2020 года. Об этом сообщило в четверг, 22 августа, Минобороны РФ.

Поставки начнутся в рамках контракта, заключенного между Министерством обороны и Уральским заводом гражданской авиации.

Обновленная модификация комплекса "Форпост" создана из отечественных материалов. На нем действуют линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российской разработки. В движение БПЛА приводит отечественный двигатель АПД-85.

Комплекс сможет вести круглосуточную разведку, отмечает 22 августа "РИА Новости". Его масса около 500 кг, максимальная продолжительность полета 18 часов, высота полета — до 6 тыс. м.

Аппарат — лицензионная копия израильского аппарата IAI Searcher Mk II.

Ранее в августе БПЛА "Альтиус-У" совершил первый полет. Он длился 32 минуты, полет проходил на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно. Работу беспилотника оценили западные эксперты.

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