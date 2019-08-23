Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям

Индия заинтересовалась покупкой российских ракетных двигателей РД-180. Об этом в четверг, 22 августа, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, посетивший ракетно-космический центр "Прогресс".

"Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса", — цитирует Рогозина "РИА Новости".

РД-180 — двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель, который производится на предприятии НПО "Энергомаш". Поставляется в США, также в 2018 году Рогозин заявлял о готовности поставлять эти двигатели в Китай.