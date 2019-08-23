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23.08.2019
WarSpot

Япония намерена создать свой стелс-истребитель

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Источник изображения: warspot.ru

Япония решилась на разработку отечественного стелс-истребителя. Вчера, 21 августа, информационное агентство NHK сообщило о том, что Минобороны Японии запланировало финансирование нового самолёта с 2020 финансового года.

В военном ведомстве указывают, что точной сметы работ ещё нет, как и целостного видения того, какие японские производители будут задействованы. Со следующего года Минобороны планирует начать финансирование разработки фюзеляжа, а также проведёт переговоры с британскими и американскими компаниями, технологии которых будут применяться в новом истребителе.

Демонстратор технологий Mitsubishi X-2.

Источник изображения: defense-aerospace.com

Перспективный истребитель получит название F-3 и заменит на вооружении парк истребителей F-2 (создан на базе F-16). Самолёты F-2 начали поступать на вооружение в 2000-е годы и должны завершить службу в 2030-е годы. Всего на вооружении ВВС Японии состоит 91 истребитель F-2.

По неофициальной информации, проект разработки F-3 рассчитан на 15 лет и будет стоить $15 млрд. Ранее в Японии уже построили и испытали демонстратор технологий для истребителя нового поколения под названием ATD-X Shinshin, также известный как Mitsubishi X-2.

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Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
ATD-X
F-16
F-2
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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