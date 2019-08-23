Рогозин заявил, что "Спектр-РГ" позволит создать звездный навигатор Астро-ГЛОНАСС

Глава Роскосмоса считает, что этот проект станет вторым дыханием для системы ГЛОНАСС

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ" позволит создать систему Астро-ГЛОНАСС, которая станет навигатором для космических кораблей, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время рабочего визита в Самару.

"Мы отправили в точку Лагранжа телескоп "Спектр-РГ". Очень дорогая, очень умная машина, которая должна дойти до этой точки и сделать карту звездного неба. <...> Карта звездного мира и расчетные дистанции до пульсаров, до звездных тел помогут нам создать Астро-ГЛОНАСС - звездный навигатор, который любому кораблю, любому спутнику покажет с высочайшей точностью его местоположение", - сказал Рогозин.

По его словам, этот проект станет вторым дыханием для системы ГЛОНАСС.

Научный космический аппарат "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - рентгеновская обсерватория. Ее миссия - создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик.

Обсерватория "Спектр-РГ" включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (Россия), адаптированной под задачи проекта.

Сейчас "Спектр-РГ" удалился от Земли на расстояние свыше 1430 тыс. км. В настоящий момент системы аппарата работают штатно, продолжается калибровка телескопа ART-XC, а детекторы телескопа eRosita готовятся к включению.