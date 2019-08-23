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23.08.2019
ЦАМТО

МВД Перу приобретет 2 транспортных вертолета Ми-171Ш через ГВТУП "Белспецвнештехника"

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 22 августа. Комитет по оценке контрактов с иностранным государством (CECEE) при МВД Перу присудил победу в тендере на поставку двух средних вертолетов ГВТУП "Белспецвнештехника" (Республика Беларусь) с транспортным вертолетом Ми-171Ш.

Как сообщает Defensa.com, контракт будет заключен в рамках программы "Совершенствование авиационно-тактических операций Управления полицейской авиации в восточной части Перу", которая предусматривает приобретение двух средних транспортных вертолетов.

После проведенной оценки технического описания, технических спецификаций, эксплуатационных характеристик, сроков поставки, предоставляемых гарантий, условий обучения персонала, предложений по промышленной компенсации (офсетные обязательства), вертолет Ми-171Ш, который был представлен Государственным внешнеторговым унитарным предприятием "Белспецвнештехника", получившим аккредитацию Улан-Удэнского авиазавода, выиграл тендер со взвешенным результатом в 67,6 балла и предложенной стоимостью около 46,8 млн. долл.

Второе место занял H-215 компании Airbus Helicopters с результатом 29,7 балла и стоимостью около 61 млн. долл.

Приобретение Министерством внутренних дел Перу вертолетов Ми-171Ш осуществляется по схеме "государство-государство", которая была определена в Директиве №05-2018 "Порядок найма во внутреннем секторе" от 27 декабря 2018 года.

В течение следующих нескольких дней МВД после отчета Управления юрисконсульта должно утвердить проект контракта и издать указ, объявляющий о приобретении, после чего могут начаться соответствующие переговоры о подписании договора.

В настоящее время Военно-воздушные силы Перу эксплуатируют 6 Ми-171Ш с двигателями ТВ3-117БМ, которые были поставлены в 2011 году. Сухопутные войска Перу в 2014-2015 гг. получили 24 Ми-171Ш-П с двигателями ВК-2500.

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