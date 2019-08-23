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23.08.2019
Военное обозрение

В Китае закончили сборку космического корабля нового поколения

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В Китае закончена сборка первого летного образца перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля. Как передает "Nplus1", новый корабль предназначен для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.

Источник изображения: https://weibo.com/?topnav=1&mod=logo

Китайские инженеры закончили сборку первого летного образца пилотируемого космического корабля для доставки космонавтов на орбитальную станцию или полетов на Луну. Новый аппарат состоит из двух частей; обитаемой капсулы и служебного модуля. При этом служебный модуль будет многоразовым, правда, после каждого возвращения на землю на нем необходимо будет менять тепловой щит. Пилотируемый корабль рассчитан на доставку от двух до шести космонавтов. В зависимости от модификации, масса аппарата составит от 14 до 20 тонн.

В Китае заявляют, что новый корабль будет выводиться на орбиту с помощью тяжелой ракеты "Чанчжэн-5 B", первый полет которой состоится в конце этого или в следующем году. Ракета выведет на орбиту новый космический корабль, который совершит полет в беспилотном варианте. До этого разработчики тестировали посадочную платформу, в 2016 году отправив в космос макет корабля. Испытания были признаны успешными.

Можно отметить, что Китай догоняет американские компании SpaceX и Boeing, создающие свои собственные пилотируемые корабли. SpaceX уже отправляла свой корабль Crew Dragon в первый беспилотный полет к МКС, однако затем она потеряла его из-за взрыва на испытаниях.

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