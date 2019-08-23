Рогозин: тренировки с роботом "Федором" на МКС начнутся 25-26 августа

После испытаний робота вернется на Землю и будет обследован на предмет повреждений

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Тренировки с запущенным в четверг к МКС человекоподобным роботом "Федором" начнутся на станции ориентировочно 25-26 августа. Об этом в ходе поездки в Самару сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что где-то, наверное, 25-26-го числа начнутся первые тренировки [в преддверии] Международного аэрокосмического салона, уже вот с этого дня мы начнем по плану летной подготовки штатные испытания аватара", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что после того, как робот пройдет эти испытания, "Федор" будет возвращен на Землю, исследован на предмет наличия повреждений от радиации или из-за каких-то других причин. Затем начнется этап подготовки на платформе, испытанной в космосе на станции. "Начнется подготовка второго поколения роботов, которые будут работать во внекорабельной деятельности", - пояснил Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".