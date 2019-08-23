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23.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Песков заподозрил попытки умышленно накалить обстановку после взрыва под Северодвинском

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал СМИ посмотреть на ситуацию с ЧП в Архангельской области со стороны, что кто-то умышленно пытается накалить информационный фон.

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?", – передает его слова РИА "Новости".

По его словам, ему о якобы существующей опасности ничего не известно. Также он не знает о словах неких врачей из Архангельской области о том, что им якобы пришлось лечить людей с дозой облучения.

"Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличенно в данном случае нельзя говорить... "Архангельские врачи говорят" – это же такое достаточно абстрактное выражение, "архангельские врачи", а Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную и нет никаких оснований не доверять этой информации", – добавил Песков.

Накануне президент Владимир Путин признал, что трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения.

В понедельник Путин также заявил, что никакой угрозы после взрыва под Северодвинском нет. Он подчеркнул, что ему передают всю информацию, а на место были направлены эксперты, которые контролируют ситуацию.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о произошедшем.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
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